У ПСЖ могут вновь возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей

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сегодня, 14:29

Французский ПСЖ рискует вновь столкнуться с проблемами в соблюдении финансового фэйр-плей.

Недавний отчет Football Benchmark указывает, что в минувшем сезоне убытки парижского суперклуба достигли 389 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех европейских команд.

Также на ПСЖ серьезно давит зарплатная ведомость, общая сумма которой составляет рекордные 728 млн евро за сезон.