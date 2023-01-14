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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

У ПСЖ могут вновь возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей

сегодня, 14:29

Французский ПСЖ рискует вновь столкнуться с проблемами в соблюдении финансового фэйр-плей.

Недавний отчет Football Benchmark указывает, что в минувшем сезоне убытки парижского суперклуба достигли 389 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех европейских команд.

Также на ПСЖ серьезно давит зарплатная ведомость, общая сумма которой составляет рекордные 728 млн евро за сезон.

В августе 2022 года УЕФА уже оштрафовал ПСЖ на 65 млн евро за несоблюдение условий финансового фэйр-плей, и в будущем клуб могут ожидать новые проблемы, если ситуация с внутренней экономикой не наладится.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:21
Вот так удивительные новости от команды, по стоимости равной остальным 19 вместе взятым.....Самое смешное, что новый ФФП с потолком зарплат, который УЕФА готовит, скорее всего, продавил именно ПСЖ. Шейхи с у довольствием заплатят копеечный налог на роскошь и продолжат раздувать бюджет и зарплатный фонд. Но, разумеется, "футбол обязан быть равен для всех".

Ну а так что, ПСЖ формально ничего не нарушают с контрактами игроков, потому что им ранее "разрешили" аферу с завышенными спонсорскими контрактами. Вот и дальше додумывайте, как им развязали руки в маневрах подписывать топ игроков бесплатно. Не думаю, что все подписанные в нынешнее ТО игроки пришли ради значка на груди и славной истории клуба. У всех игроков был выбор в пользу более великого клуба, соответственно скрытые подписные бонусы сделали свое дело.

P.S. Мы никогда не увидим не коррумпированный арабами УЕФА/ФИФА, пока у власти не будут условные скандинавы или сингапурцы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:41
Насчёт финансового фэйр - плей у них постоянные проблемы, но они всегда отскакивали !))
5mnx9wkfmuqe
5mnx9wkfmuqe
сегодня в 14:33
Значит надо избавляться от Месси
Гость
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