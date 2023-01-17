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Наингголан мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:28

Полузащитник Раджа Наингголан рассказал о том, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда главным тренером команды был Жозе Моуриньо.

Я хочу быть готовым к новым вызовам. Досадно, что пришлось уходить из «Антверпена» подобным образом, но они все равно собирались со мной расставаться. Когда Жозе Моуриньо работал в «Манчестер Юнайтед», мы с ним общались, он писал мне. Было приятно. Его имя говорит о многом. Моя история в «Роме» завершена, я туда не вернусь.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:31
Снейдер, Гайтан много кто мог перейти, но не перешёл
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:58
Раджа! Не говори нет!
Походу захотелось к Великому?)
n7vr262bxs6k
n7vr262bxs6k
вчера в 09:58
Перед пенсией можно всякие байки и потравить, всё равно никто на враках не поймает уже
Гость
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