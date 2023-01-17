Наингголан мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник рассказал о том, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда главным тренером команды был .

Я хочу быть готовым к новым вызовам. Досадно, что пришлось уходить из «Антверпена» подобным образом, но они все равно собирались со мной расставаться. Когда Жозе Моуриньо работал в «Манчестер Юнайтед», мы с ним общались, он писал мне. Было приятно. Его имя говорит о многом. Моя история в «Роме» завершена, я туда не вернусь.