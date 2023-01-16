«Арсенал» намерен взять реванш у «Челси» после срыва трансфера Мудрика

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вчера, 21:33

«Арсенал» намерен обойти «Челси» в гонке за подписание хавбека «Вест Хэма» .

«Канониры» сделали полузащитника своей главной целью на летнее окно. Учитывая сорвавшийся переход Михаила Мудрика, который оказался в «Челси», у «Арсенала» будет больше доступных средств на трансфер Райса, поэтому клуб уверен в успехе.

Также «Арсенал» полагает, что и сам футболист сделает выбор в их пользу, так как не захочет переходить в «Челси», который пока идет 10-м и рискует остаться без еврокубков.