«Арсенал» намерен взять реванш у «Челси» после срыва трансфера Мудрика

«Арсенал» намерен обойти «Челси» в гонке за подписание хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.
«Канониры» сделали полузащитника своей главной целью на летнее окно. Учитывая сорвавшийся переход Михаила Мудрика, который оказался в «Челси», у «Арсенала» будет больше доступных средств на трансфер Райса, поэтому клуб уверен в успехе.
Также «Арсенал» полагает, что и сам футболист сделает выбор в их пользу, так как не захочет переходить в «Челси», который пока идет 10-м и рискует остаться без еврокубков.
Закидает баблом Раиса и Вест Хэм
Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду.
А Челси ещё и Тилеманса за 60 возьмёт, хоть он и будет свободным агентом
Закидает баблом Раиса и Вест Хэм
Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду.
А Челси ещё и Тилеманса за 60 возьмёт, хоть он и будет свободным агентом
Только прикол в том, что Челси видимо не собирается его покупать бегая за 100 млн Фернандесами и игроком Брайтона Кайседо.
Только прикол в том, что Челси видимо не собирается его покупать бегая за 100 млн Фернандесами и игроком Брайтона Кайседо.