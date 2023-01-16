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«Арсенал» намерен взять реванш у «Челси» после срыва трансфера Мудрика

вчера, 21:33

«Арсенал» намерен обойти «Челси» в гонке за подписание хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Канониры» сделали полузащитника своей главной целью на летнее окно. Учитывая сорвавшийся переход Михаила Мудрика, который оказался в «Челси», у «Арсенала» будет больше доступных средств на трансфер Райса, поэтому клуб уверен в успехе.

Также «Арсенал» полагает, что и сам футболист сделает выбор в их пользу, так как не захочет переходить в «Челси», который пока идет 10-м и рискует остаться без еврокубков.

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Все комментарии
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Если Челси захочет то он перейдёт
Закидает баблом Раиса и Вест Хэм
Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду.
А Челси ещё и Тилеманса за 60 возьмёт, хоть он и будет свободным агентом
Таганский
Таганский
вчера в 23:03
Да забирайте.. и Рахимку в придачу..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:47
Райс то как раз таки хочет домой, в Челси, о чем неоднократно говорил.
Только прикол в том, что Челси видимо не собирается его покупать бегая за 100 млн Фернандесами и игроком Брайтона Кайседо.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:41
Не просто взять реванш, а разгромить синих!
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:35
Игра скаутов двух клубов...:)))... кто выиграет???
Гость
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