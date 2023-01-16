«Челси» готов продать Стерлинга после трансфера Мудрика

Английский «Челси» после успешного завершения трансфера хавбека Михаила Мудрика готов выслушать предложения по переходу Рахима Стерлинга.
28-летний футболист перебрался в ряды «синих» прошлым летом из «Манчестер Сити» за примерно 50 млн фунтов, но не сумел вписаться в игровую модель главного тренера Грэма Поттера.
«Челси» не видит смысла удерживать Стерлинга в составе, а потому будет согласен продать его, если поступят интересные предложения.
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Хотят продать Стерлинга, чтоб запустить в поле кота в мешке (Мудрика) ? Ничего удивительного. Если Боэли завтра выставит на продажу Хаверца или Маунта, для меня это не станет громом средь ясного неба.
По теме.
Хотят продать Стерлинга, чтоб запустить в поле кота в мешке (Мудрика) ? Ничего удивительного. Если Боэли завтра выставит на продажу Хаверца или Маунта, для меня это не станет громом средь ясного неба.