«Челси» готов продать Стерлинга после трансфера Мудрика

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вчера, 20:21

Английский «Челси» после успешного завершения трансфера хавбека Михаила Мудрика готов выслушать предложения по переходу .

28-летний футболист перебрался в ряды «синих» прошлым летом из «Манчестер Сити» за примерно 50 млн фунтов, но не сумел вписаться в игровую модель главного тренера Грэма Поттера.

«Челси» не видит смысла удерживать Стерлинга в составе, а потому будет согласен продать его, если поступят интересные предложения.