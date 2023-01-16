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«Челси» готов продать Стерлинга после трансфера Мудрика

вчера, 20:21

Английский «Челси» после успешного завершения трансфера хавбека Михаила Мудрика готов выслушать предложения по переходу Рахима Стерлинга.

28-летний футболист перебрался в ряды «синих» прошлым летом из «Манчестер Сити» за примерно 50 млн фунтов, но не сумел вписаться в игровую модель главного тренера Грэма Поттера.

«Челси» не видит смысла удерживать Стерлинга в составе, а потому будет согласен продать его, если поступят интересные предложения.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:30
Глядя на то как эта гоп компания убивает Челси , то всё вполне может быть. Из под трезвяка такое не приходит в голову.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:14
У меня появиласб ещё одна версия,но это снова только версия-это не истина,может Боэли накроман и набрал таких же наиков и она дуркуют по полной,как обкуряться начинают трансферы продумывать и совершать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:10
Боэли, сразу после покупки Челси, следовало клуб перепродать. Люди с деньгами и даже отдалённо представляющие футбол могли бы у американца клуб купить и не ломать то позитивное, что создавалось Абрашей 15 лет.

По теме.
Хотят продать Стерлинга, чтоб запустить в поле кота в мешке (Мудрика) ? Ничего удивительного. Если Боэли завтра выставит на продажу Хаверца или Маунта, для меня это не станет громом средь ясного неба.
протон
протон ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 23:05
А можно было бы и Тухеля оставить и 500 млн ему дать на трансферы. Все таки он тренер топ уровня и потратил бы на реально нужных игроков думаю
Таганский
Таганский
вчера в 22:59
Ну хоть одна приятная новость за последнее время.. Не понятно зачем они вообще приобретали этого голубого лавочника..
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:31
Полностью согласен!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
Космические цены.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
Челси вообще непонимают что творят .
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
Нужно Арсеналу заинтересоваться им, а когда Боули прочтет что "Арсннал интересуется Стерлингом", скажет -"я куплю этого парня за 100 лямов!"))))
Naherger
Naherger
вчера в 21:05
Какая все таки слепая вера в этого недотренера
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:52
Заберите кто небудь этого бестолкового бегунка.
Хотя продать его будет проблематчно.
matrix333
matrix333
вчера в 20:36
Сейчас все хотят в Аль-Наср, или что-то в этом роде. Рахим должен подумать.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:32, ред.
После Мудрика Рахим не нужен? Может все-таки нужен.
Гость
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