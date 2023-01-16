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Поражение от «Барселоны» не заставит «Реал» выйти на трансферный рынок

вчера, 22:16

Мадридский «Реал» не будет выходить на январский трансферный рынок, несмотря на потенциальные проблемы с составом, на которые начали указывать некоторые обозреватели после поражения 1:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти верит в текущий подбор футболистов и не собирается ничего менять в данный момент. По мнению итальянца, «Реал» и в своем нынешнем виде способен претендовать на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 23:46
ну конечно, состав то укомплектован...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:25
Привет всем!

В этом месяце играю в группе без призов, в следующем месяце тоже буду играть в этой группе. Есть интересные игроки: один ставит свои 2000 за день в пределах 1.1-1.6 кф., другой ждет до конца месяца, чтобы увидеть цифры всех участников, потом БАХ, и может занять первое место в конце месяца. А я рискую, и мне в кайф поиграть вместе с ними. Без призов. Идите к нам ребята, дяди, дедушки...

Администрация сама решает какой приз вручить участникам, это скорее зависит от бизнеса, рейтинга, есть другие факторы, но это не важно. Не помню в каком месяце, получил книгу о Ливерпуле эпохи Клоппа, был очень рад. Даже если получу "розовые волосы Неймара" как приз, все равно буду очень рад (это шутка - пожалуйста, если можно Гризманна - они более свежие). А так, без призов хорошо, книги про спорт - космос, и т.п.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:03
Для меня было бы круто. приз за супер игру, мяч с автографом от сайта и приложение в грамоте, за вторые места, маленькие кубки и грамоты за вторые места. Но оставить выбор за получателем приз футболок, шарфиков и прочих атрибутов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:58
Конечно не будет. В Мадриде люди понимают, что посреди сезона такие вещи не делаются.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 22:54
Это всего один матч, зачем Реалу трансферы?
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:48
Привет дружище. ✊️ Я вообще против того чтобы приз был книгой. У каждого свои предпочтения в литературе. Вот мяч , шарфы , футболки , клубные атрибутики было бы уже намного ближе к теме футбола ⚽️ , чем книжки, тетрадки, цветные карандаши, мелки и т.д . Детский сад какой-то.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:47
Лично считаю, что с каждым призовым прикладывать грамоту победителя конкурса. Для меня вот важнее грамота на А 4 глянец с подписью, чем что либо. Я её в рамочку и на стеночку. Пример своим детям продолжения рода своего в спорте. Дизайн я разработаю моя работа.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:29
Книги тоже хорошо. Но, думаю, Мяч, например, с подписью от сайта было бы лучше. Например, от имени директора портала с автографом. Я вообще предлагал создать денежный фонд, кто по желанию и на эти средства купить призовые. Думаю о стимулировании игроков. как и чем. Например, еще версия - грамота с подписью и печатью сайта. кого поздравил сайт с победой. Можно кубок, за чей клуб болеет победитель.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:19
Добрый вечер. Я думаю, призы лучше выдавать по желанию победителя.
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