Поражение от «Барселоны» не заставит «Реал» выйти на трансферный рынок

Мадридский «Реал» не будет выходить на январский трансферный рынок, несмотря на потенциальные проблемы с составом, на которые начали указывать некоторые обозреватели после поражения 1:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти верит в текущий подбор футболистов и не собирается ничего менять в данный момент. По мнению итальянца, «Реал» и в своем нынешнем виде способен претендовать на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
В этом месяце играю в группе без призов, в следующем месяце тоже буду играть в этой группе. Есть интересные игроки: один ставит свои 2000 за день в пределах 1.1-1.6 кф., другой ждет до конца месяца, чтобы увидеть цифры всех участников, потом БАХ, и может занять первое место в конце месяца. А я рискую, и мне в кайф поиграть вместе с ними. Без призов. Идите к нам ребята, дяди, дедушки...
Администрация сама решает какой приз вручить участникам, это скорее зависит от бизнеса, рейтинга, есть другие факторы, но это не важно. Не помню в каком месяце, получил книгу о Ливерпуле эпохи Клоппа, был очень рад. Даже если получу "розовые волосы Неймара" как приз, все равно буду очень рад (это шутка - пожалуйста, если можно Гризманна - они более свежие). А так, без призов хорошо, книги про спорт - космос, и т.п.
В этом месяце играю в группе без призов, в следующем месяце тоже буду играть в этой группе. Есть интересные игроки: один ставит свои 2000 за день в пределах 1.1-1.6 кф., другой ждет до конца месяца, чтобы увидеть цифры всех участников, потом БАХ, и может занять первое место в конце месяца. А я рискую, и мне в кайф поиграть вместе с ними. Без призов. Идите к нам ребята, дяди, дедушки...
Администрация сама решает какой приз вручить участникам, это скорее зависит от бизнеса, рейтинга, есть другие факторы, но это не важно. Не помню в каком месяце, получил книгу о Ливерпуле эпохи Клоппа, был очень рад. Даже если получу "розовые волосы Неймара" как приз, все равно буду очень рад (это шутка - пожалуйста, если можно Гризманна - они более свежие). А так, без призов хорошо, книги про спорт - космос, и т.п.