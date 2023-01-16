Поражение от «Барселоны» не заставит «Реал» выйти на трансферный рынок

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вчера, 22:16

Мадридский «Реал» не будет выходить на январский трансферный рынок, несмотря на потенциальные проблемы с составом, на которые начали указывать некоторые обозреватели после поражения 1:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Главный тренер мадридцев верит в текущий подбор футболистов и не собирается ничего менять в данный момент. По мнению итальянца, «Реал» и в своем нынешнем виде способен претендовать на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.