Магуайр может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» ищет опытного центрального защитника. Одним из кандидатов на усиление «молотобойцев» может стать Харри Магуайр из «Манчестер Юнайтед».
Речь идет об аренде, переход может состояться уже в текущем месяце. МЮ готов отпустить игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов. «Дьяволы» могут сейчас отдать его в аренду, а летом продать.
Ранее сообщалось о другом варианте для Магуайра.
))
))
Да кто ж эту древесину купит за такие деньги? А у него ведь и зарплата не маленькая.
Да кто ж эту древесину купит за такие деньги? А у него ведь и зарплата не маленькая.