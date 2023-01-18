Магуайр может перейти в «Вест Хэм»

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вчера, 09:41

«Вест Хэм» ищет опытного центрального защитника. Одним из кандидатов на усиление «молотобойцев» может стать из «Манчестер Юнайтед».

Речь идет об аренде, переход может состояться уже в текущем месяце. МЮ готов отпустить игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов. «Дьяволы» могут сейчас отдать его в аренду, а летом продать.

Ранее сообщалось о другом варианте для Магуайра.