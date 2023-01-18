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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Магуайр может перейти в «Вест Хэм»

вчера, 09:41

«Вест Хэм» ищет опытного центрального защитника. Одним из кандидатов на усиление «молотобойцев» может стать Харри Магуайр из «Манчестер Юнайтед».

Речь идет об аренде, переход может состояться уже в текущем месяце. МЮ готов отпустить игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов. «Дьяволы» могут сейчас отдать его в аренду, а летом продать.

Ранее сообщалось о другом варианте для Магуайра.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 12:08
Маес-навес понимает только спасительный самолётик над стадионом. Без обид...
))
galem72
galem72
вчера в 12:02
"...МЮ готов отпустить игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов..."

Да кто ж эту древесину купит за такие деньги? А у него ведь и зарплата не маленькая.
BDA8181
BDA8181
вчера в 10:57
На кой он нам. Лучше бы Мойеса выгнали . Хотя , все равно в следующем сезоне играть в Чепионшипе. Так что пускай тратят в никуда бабки, если хотят.
matrix333
matrix333
вчера в 10:18
Магуайр в МЮ не показал свой уровень.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 10:11
В Вест Хэм не лучшие времена сейчас, вполне может.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:01
Готовы отпустить за 80..
zfffn5hvwgzp
zfffn5hvwgzp
вчера в 09:57
По выражению лица он очень похож на молотобойца. А может быть даже больше на молот
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 09:48
Он уже и тридцати не стоит!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:48
Хорошего защитника не отпустили бы сопернику
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