Жоау Фелиш — игрок «Челси»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш на правах аренды перешел в «Челси».
Соглашение игрока с лондонцами рассчитано до конца сезона, опция выкупа не прописана. Вероятно, «синие» оплатят «матрасникам» 11 миллионов евро за аренду, а также будут платить португальцу зарплату в полном объеме.
Подпольно подписывали? Или дома сфоткался?
Помню, когда его только купили за 127 лямов, он на первой тренировке помочился в углу тренировочного поля в кустах. Игрок точно не созрел для таких высоких сумм ментально, это и сказалось на нём.
Бенфика молодцы, целые схемы придумали для выгодных продаж игроков.
Подпольно подписывали? Или дома сфоткался?
Помню, когда его только купили за 127 лямов, он на первой тренировке помочился в углу тренировочного поля в кустах. Игрок точно не созрел для таких высоких сумм ментально, это и сказалось на нём.
Бенфика молодцы, целые схемы придумали для выгодных продаж игроков.