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Жоау Фелиш — игрок «Челси»

вчера, 15:10

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш на правах аренды перешел в «Челси».

Соглашение игрока с лондонцами рассчитано до конца сезона, опция выкупа не прописана. Вероятно, «синие» оплатят «матрасникам» 11 миллионов евро за аренду, а также будут платить португальцу зарплату в полном объеме.

Жоау Фелиш — игрок «Челси»

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
127 лямов не стоил ? Тут как посмотреть, стоил или нет. До сих пор помню, как 11.03.2020г. в ЛЧ он Ливерпулю на Энфилде изрядно кровушки попил ("битлы", кстати, проиграли тогда в родных стенах и вылетели из турнира)..., после чего дядя Юра его хотел в Ливер взять в аренду с опцией последующего выкупа...
Да и в Испании, по матчам с Барселоной и Реалам, он, в созидании атак "матрасников", не последнюю лепту вносил..., особенно в сезоне с последним чемпионством Атлетико..., да и ранее тоже.
Последний (текущий) сезон, да, не фонтан играет, однако все сейчас хреново у Атлетов выглядят... Поэтому..., рано его со счетов списывать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:09
Как ни крути, но Фелиш от этой рокировки по любому не в проигрыше: провалится Челси окончательно к концу сезона, вернётся к Атлетам..., ну а там Семён Семёныч ( с которым тёрки) уже уйдёт. Одним словом, Жоау ничего не теряет.
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 22:04
Сомневаюсь что в АПЛ от него будет толк. Атлетико явно переплатил за Фелиша. Видимо очень хотелось обрести нового Агуэро. Что касается Симеоне, то вообще не факт что португалец был куплен с его подачи
32vm6phs5bbn
32vm6phs5bbn
вчера в 21:04
Признал Симеоне ошибку свою,
Пришлось исправлять по примеру МЮ.
Вот и ушëл португальский малец,
Скоро победы пойдут наконец.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:17
Вот все и сраслось,Фелиш в Челси.
Gahi
Gahi
вчера в 19:14, ред.
Получиться у Фелиша заиграть в Челси, наверное это самое главное для клуба сейчас. Удачи
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:32
Ну, посмотрим что покажет теперь в Англии, после по сути провала в Испании в обороняющийся команде Симеоне.
Как не крути он и половины из заплаченных матрасами 127 млн не стоил.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:32
Круто, жаль только под слабого тренера
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 17:20
С такой гнилой атакой, 11 млн за пол года, для безумца Боэли - сущие копейки
q2v4yqk6dqsj
q2v4yqk6dqsj
вчера в 17:12
Челси худшие трансферы проводит.
протон
протон
вчера в 16:51
Есть вероятность, что Семионе уйдёт летом из Атлетико. Видимо, матрасники считают Фелиша ценным активом, поэтому продлили контракт. Мы не знаем, какие там условия, поэтому сложно судить.
Союзник противников
Союзник противников ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:31
Это портьеры,или,как минимум,шторы.Занавески-это другое.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:30
Бездельник пошёл по рукам.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:11
Фото на фоне занавесок? Серьёзно?)))
Подпольно подписывали? Или дома сфоткался?

Помню, когда его только купили за 127 лямов, он на первой тренировке помочился в углу тренировочного поля в кустах. Игрок точно не созрел для таких высоких сумм ментально, это и сказалось на нём.
Бенфика молодцы, целые схемы придумали для выгодных продаж игроков.
Гость
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