Жоау Фелиш — игрок «Челси»

1673439035

вчера, 15:10

Нападающий «Атлетико» на правах аренды перешел в «Челси».

Соглашение игрока с лондонцами рассчитано до конца сезона, опция выкупа не прописана. Вероятно, «синие» оплатят «матрасникам» 11 миллионов евро за аренду, а также будут платить португальцу зарплату в полном объеме.