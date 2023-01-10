Фелиш сегодня пройдёт медосмотр в «Челси» и подпишет контракт

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в скором времени перейдёт в «Челси» на правах аренды, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Перед этим футболист продлит контракт с мадридским клубом до 2027 года. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы для прохождения медосмотра и подписания соглашения с «синими».
Тут возможен еще и был блеф, что бы переключить внимание с Мудрика на Фелиша, т.к именно Мудрика Артета хочет заполучить в первую очередь....
А Фелиш может поигра в ЛЧ вместе с Челси, может и это свграло важную роль в выборе клуба
Тут возможен еще и был блеф, что бы переключить внимание с Мудрика на Фелиша, т.к именно Мудрика Артета хочет заполучить в первую очередь....
А Фелиш может поигра в ЛЧ вместе с Челси, может и это свграло важную роль в выборе клуба