Фелиш сегодня пройдёт медосмотр в «Челси» и подпишет контракт

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вчера, 15:48

Нападающий «Атлетико» в скором времени перейдёт в «Челси» на правах аренды, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Перед этим футболист продлит контракт с мадридским клубом до 2027 года. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы для прохождения медосмотра и подписания соглашения с «синими».