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Фелиш сегодня пройдёт медосмотр в «Челси» и подпишет контракт

вчера, 15:48

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в скором времени перейдёт в «Челси» на правах аренды, сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Перед этим футболист продлит контракт с мадридским клубом до 2027 года. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы для прохождения медосмотра и подписания соглашения с «синими».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:49
В любом случае успехов Арсеналу в борьбе за долгожданное чемпионство!👍🏽
На сегодня, лучший и самый красивый футбол демонстрирует из всех ТОП клубов Европы (мое личное мнение).
A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:19
Приветствую Вас! Говорить о чемпионстве Арсенала еще очень рано, впереди еще 20 туров, а отрыв от Сити всего ничего....
Тут возможен еще и был блеф, что бы переключить внимание с Мудрика на Фелиша, т.к именно Мудрика Артета хочет заполучить в первую очередь....
А Фелиш может поигра в ЛЧ вместе с Челси, может и это свграло важную роль в выборе клуба
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:11
Но с Арсеналом наверняка мог бы стать чемпионом Англии 👍🏽 (возможно Арсенал не так сильно хотели его, либо же отказались платить около 10 млн за полугодовую аренду)
azkan
azkan
вчера в 19:06
Фофану же купили, теперь аренда Фелиша. У меня такое ощущение, что Боели очень хочет помочь Челси, то бишь себе, но не знает как. Вот и во все стороны раздает деньги и покупает все подряд. В принципе времена такие, пол команды в лазарете и играть по сути не кому. И это тоже нужно понять.
Фелишу удачи в Челси. Пусть забивает и много!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
Как будто медкомиссия уже дело решенное, а вдруг что-нибудь найдут? И всё от ворот поворот.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:43
Главное не получить травму во время медосмотра!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:19
Неплохое приобретение для Челси.
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus
вчера в 16:51
Что Атлетико занимается ерундой, что Челси... Отмывают бабло видимо.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:45
Если это так то,маразм хоть и ослаб но ещё правит бал в руководстве Челси.
протон
протон
вчера в 16:02
15 мультов за 5 месячную аренду. Новый вид развода от Атлетико)
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:58
Арсенал, Челси и МЮ вели долгие переговоры с Атлетико и агентам Фелиша, и вот спустя десять дней Фелиш выбрал аренду в Челси. Лично мое мнение таково,что португалец выбрал просто самый легкий для себя вариант! При всем моем уважении к "синим", но сейчас у них самая слабая атака(это все из-за травм), и Фелишу практически гарантированно место в основе! В Арсенале и МЮ ему бы пришлось конкурировать за это место. Надеюсь поможет Челси в борьбе за ЕК места
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:54
Всё-таки аренда, Атлетико не хочет отпускать полностью...
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