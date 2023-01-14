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Вегхорст перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли»

сегодня, 00:13

«Манчестер Юнайтед» арендовал у «Бернли» нападающего Вута Вегхорста.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне голландский форвард выступал на правах аренды за «Бешикташ», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах.

Вегхорст перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли»

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
Зачем-то тен Хаг хотел именно его, не самая простая аренда с 3 сторонами, но тем не менее тренер настоял именно на нем. Пока все кто пришел под тен Хага дают результат, никто не провалился.
Есть рад факторов, таких как готовящаяся продажа клуба и не желание Глейзеров вкладывать большие средства сейчас; наличие только одного нападающего в борьбе за топ4; и читается желание приобрести нападающего летом, того кто будет игроком основы.
Вегорст в среднем по 25 раз вступает в борьбу за матч, Ваут хорошо цепляется за мяч и скидывает под набегающих.
Ваут всегда нравился своей самоотдачей и, необычайной для цфд, техникой. Считаю, для Юнайтед отличное подписание для аренды на пару месяцев, будет на кого грузить в центр штрафной для навала. Ведь из высоких ребят только Варан и Мага.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:18
Думаю он с такой результативностью пригодится МЮ.
Гость
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