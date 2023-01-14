Вегхорст перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» арендовал у «Бернли» нападающего Вута Вегхорста.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне голландский форвард выступал на правах аренды за «Бешикташ», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах.
«Манчестер Юнайтед» арендовал у «Бернли» нападающего Вута Вегхорста.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне голландский форвард выступал на правах аренды за «Бешикташ», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах.
Есть рад факторов, таких как готовящаяся продажа клуба и не желание Глейзеров вкладывать большие средства сейчас; наличие только одного нападающего в борьбе за топ4; и читается желание приобрести нападающего летом, того кто будет игроком основы.
Вегорст в среднем по 25 раз вступает в борьбу за матч, Ваут хорошо цепляется за мяч и скидывает под набегающих.
Ваут всегда нравился своей самоотдачей и, необычайной для цфд, техникой. Считаю, для Юнайтед отличное подписание для аренды на пару месяцев, будет на кого грузить в центр штрафной для навала. Ведь из высоких ребят только Варан и Мага.
Есть рад факторов, таких как готовящаяся продажа клуба и не желание Глейзеров вкладывать большие средства сейчас; наличие только одного нападающего в борьбе за топ4; и читается желание приобрести нападающего летом, того кто будет игроком основы.
Вегорст в среднем по 25 раз вступает в борьбу за матч, Ваут хорошо цепляется за мяч и скидывает под набегающих.
Ваут всегда нравился своей самоотдачей и, необычайной для цфд, техникой. Считаю, для Юнайтед отличное подписание для аренды на пару месяцев, будет на кого грузить в центр штрафной для навала. Ведь из высоких ребят только Варан и Мага.