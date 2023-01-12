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Дин Хендерсон не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги

вчера, 13:46
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед24.01.2023 Не начался

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, на правах аренды выступающий за «Ноттингем Форест», вероятно, не сможет сыграть против «дьяволов» в полуфинальных матчах Кубка Лиги.

Футболист может принять участие в этих поединках, если наставник МЮ Эрик тен Хаг даст на это разрешение. Ранее Хендерсон отлично проявил себя в серии пенальти в игре 1/4 финала турнира против «Вулверхэмптона» (1:1 в основное время и 4:3 по пенальти). Голкипер отразил два удара команды-соперника в послематчевой серии. Скорее всего, ворота «лесников» в предстоящей игре будет защищать Уэйн Хеннесси, как это было в матче с МЮ в АПЛ (3:0 в пользу «дьяволов»).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Deville (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
В контракте пункт, против своего клуба не имеет право играть. Это часто практикуемый пункт когда отдают игрока в аренду
Deville
Deville
вчера в 14:22
а что тен хаг будет решать хендорсон разве заигран за мю в кубке лиги, вроде он перешел туда в начале сезона.
Гость
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