Дин Хендерсон не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, на правах аренды выступающий за «Ноттингем Форест», вероятно, не сможет сыграть против «дьяволов» в полуфинальных матчах Кубка Лиги.
Футболист может принять участие в этих поединках, если наставник МЮ Эрик тен Хаг даст на это разрешение. Ранее Хендерсон отлично проявил себя в серии пенальти в игре 1/4 финала турнира против «Вулверхэмптона» (1:1 в основное время и 4:3 по пенальти). Голкипер отразил два удара команды-соперника в послематчевой серии. Скорее всего, ворота «лесников» в предстоящей игре будет защищать Уэйн Хеннесси, как это было в матче с МЮ в АПЛ (3:0 в пользу «дьяволов»).