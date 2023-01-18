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Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе «Манчестер Сити» к игроку

вчера, 16:17

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о слухах касательно интереса «Манчестер Сити» к его клиенту.

У меня на столе никаких бумаг от «Манчестер Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже.

В нынешнем клубном сезоне футболист забил 9 мячей и сделал 12 голевых пасов в 20 матчах.

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Все комментарии
Chaumont
Chaumont
вчера в 22:44
он просто еще не в курсе, какую зарплату получит грузин, а его агент - выплату за переход... когда узнает будет волосы рвать на опе лишь бы это свершилось
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:00
Маленькую уже поймали, нужна большая.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:54
Агент не теряя надежды, сглатывая слюну и упиваясь предвкушением, дрожащей рукой, запостил:
"В нынешнем клубном сезоне футболист забил 9 мячей и сделал 12 голевых пасов в 20 матчах"
- Ловись рыбка большая и маленькая...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:36
У Мамуки впереди ясное, солнечное, безоблачное небо).
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:32, ред.
Это для любого игрока будет заманчиво
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:57
Агент сейчас будет щеки надувать и гнуть пальцы, прося миллионы.
112910415
112910415
вчера в 17:52
возле сердца хранит ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:29
Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе «Манчестер Сити» к игроку .
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