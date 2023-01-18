Агент Кварацхелии оценил слухи об интересе «Манчестер Сити» к игроку .

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вчера, 16:17

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» , высказался о слухах касательно интереса «Манчестер Сити» к его клиенту.

У меня на столе никаких бумаг от «Манчестер Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже.

В нынешнем клубном сезоне футболист забил 9 мячей и сделал 12 голевых пасов в 20 матчах.