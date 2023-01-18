«Арсенал» снова интересуется Стерлингом

«Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом.
«Канониры» решили возобновить интерес к игроку из-за того, что «синие» недавно приобрели полузащитника Михаила Мудрика, поэтому в услугах Стерлинга они больше особо не нуждаются.
Игрок пришел в лондонский клуб летом 2022 года, подписав соглашение сроком до 2027 года. На данный момент Стерлинг травмирован, летом «Арсенал» может всерьез поработать над его приобретением.
В клубном текущем сезоне футболист забил 6 голов и сделал 3 голевых паса.
Есть только один возможный плюс от перехода, это то, что Артета работал с Рахимом, и помню как игрок рассказывал что Артета очень сильно помог ему когда тот только перешел в МС....
Есть только один возможный плюс от перехода, это то, что Артета работал с Рахимом, и помню как игрок рассказывал что Артета очень сильно помог ему когда тот только перешел в МС....