Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» снова интересуется Стерлингом

вчера, 12:44

«Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом.

«Канониры» решили возобновить интерес к игроку из-за того, что «синие» недавно приобрели полузащитника Михаила Мудрика, поэтому в услугах Стерлинга они больше особо не нуждаются.

Игрок пришел в лондонский клуб летом 2022 года, подписав соглашение сроком до 2027 года. На данный момент Стерлинг травмирован, летом «Арсенал» может всерьез поработать над его приобретением.

В клубном текущем сезоне футболист забил 6 голов и сделал 3 голевых паса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНаваса не заинтересовало предложение «Аль-Насра»
Сегодня, 00:20
Слухи«Атлетико» и «Барселона» договорились о переходе Депая
Вчера, 22:36
СлухиБускетс отказал «Аль-Насру» в переходе
Вчера, 21:30
СлухиДепай может в ближайшие часы стать игроком «Атлетико»
Вчера, 19:54
Слухи«Боруссия» договорилась о переходе вратаря из Франции на замену Зоммеру
Вчера, 19:30
СлухиКейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
Вчера, 19:15
Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:57
Стерлинг вроде бы весьма токсичный персонаж, так что на месте Арсенала я бы несколько раз подумал перед его подписанием.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:00
Надеюсь это всего лишь слухи....Стерлинг это тот же Обамеянг, которому уже футбол не интересен, важно выбить контракт по жирнее и можно гонять балду!
Есть только один возможный плюс от перехода, это то, что Артета работал с Рахимом, и помню как игрок рассказывал что Артета очень сильно помог ему когда тот только перешел в МС....
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Наверное Арсенал знает что делает.... тем более Челси сейчас разобран полностью...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 