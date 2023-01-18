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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал»

вчера, 14:28

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал».

«Сливочные» также хотят подписать игрока, но не желают предавать это огласке в СМИ. Публично клуб отрицает интерес к исполнителю. После чемпионата мира стороны стали более активно обсуждать предполагаемый переход, в отношениях Мбаппе и парижского клуба возникло напряжение.

Анонимный источник из ПСЖ сообщил, что «Реал» является единственным коллективом, который способен приобрести Мбаппе. При этом отмечается, что парижане могут запросить даже 400 миллионов евро, либо вообще отказаться от переговоров. «Реал» понимает положение Килиана в его нынешней команде. Королевский клуб готов пригласить к себе француза, если он станет обычным игроком, который не пытается влиять на внутренние процессы клуба.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:07
А кто не хочет в "Реал"! Все!

Правда семицветные другого мнения...))
Naherger
Naherger
вчера в 20:21
И это после того как француз буквально вытер ноги об Реал...
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:42
А что у прессы больше нет новостей, придётся придумать разные слухи о Мебаппе. Роналду нашёл свой клуб.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:41
Конечно надо пробовать себя в нормальном клубе!!! ПСЖ,это так!!!!
x6sb4axw9w4e
x6sb4axw9w4e
вчера в 18:11
Эта темя то разгорается, то затухает...
SonicStar
SonicStar
вчера в 17:45
А ведь многие говорили, что Мбаппе дорого в Реал закрыта после его выкрутасы, мол Перес такого не потерпит. Или эта новость сейчас утка, или же Перес не такой уж и принципиальный )
112910415
112910415
вчера в 17:34
о времена, о нравы !
DXTK
DXTK
вчера в 17:08
Видимо Мбаппе понял что в ПСЖ золотого мяч не выиграть, его отдадут Мессии, и только Реал поможет его выиграть.
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:58
реал - это не космос, хватит уже)
да и мбаппе с поведением аля роналду в 36 лет никому не нужен
Johnes
Johnes
вчера в 16:55, ред.
Последнее предложение статьи говорит о многом. Но для этого должно пройти еще лет так 10, когда прогремят серебряные трубы и парнишка подрастет.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 16:52
И я хочу... И чё?... Хе-хе..
adekvat
adekvat
вчера в 16:43
Сколько волка не корми он все равно в лес смотрит.
АТГ
АТГ
вчера в 16:38
Неплохо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:26
Если бы хотел уже бы перешёл
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:16
ПСЖ не продаст своего лучшего игрока атаки. Накинут сотку, и продлят снова.
Zak11
Zak11
вчера в 16:16
Мбаппе изначально показал себя недалёким в этом смысле. Зачем надо было продлевать контракт с ПСЖ? Французский клуб при всём уважении никогда не достигнет уровня Реала. Класса Реала. Реал - это космос своего рода, который штампует победы. В конце концов практически все юные футболисты мечтают играть в Реале.
амурец
амурец
вчера в 16:09
Терерь в этом переходе условия будет ставить Реал
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 16:07
Ето уже и не смешно!! Он сам понимает как обстоит ситуация???? После того как он поступил с Королевском клубе, должно стать примером для других клубов как необходимо к нему относиться. И нужен ли он вообще Топ Клубам Европы! А про Реал и про него вообще не стоит рассуждать. Так как поступили с Испанцами он наверняка не станет ихним игроком!! Сам себе все испоганить, мог бы уже блистать фееритиь как хотите можно назвать за Реал. А выбрал себе другую дорожку в которой топчется на месте уже какой год подряд. Деньги поманили? Реал тоже бы неплохо предложил бы ему. Но разница есть где играть ето очевидно всем, ну к сожелению кроме него!!!
Elliada
Elliada
вчера в 14:59
ПСЖ нужно его продать. От него проблем больше, чем пользы. Если не продадут, сам сбежит через год-два
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:49
Какие 400 лямов? Нафига он нужен за такие деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Надо отпустить, пока бурагозить и погостить не начал...
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