Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал»

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вчера, 14:28

Нападающий ПСЖ все еще хочет перейти в «Реал».

«Сливочные» также хотят подписать игрока, но не желают предавать это огласке в СМИ . Публично клуб отрицает интерес к исполнителю. После чемпионата мира стороны стали более активно обсуждать предполагаемый переход, в отношениях Мбаппе и парижского клуба возникло напряжение.