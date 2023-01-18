Мбаппе по-прежнему хочет перейти в «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще хочет перейти в «Реал».
«Сливочные» также хотят подписать игрока, но не желают предавать это огласке в СМИ. Публично клуб отрицает интерес к исполнителю. После чемпионата мира стороны стали более активно обсуждать предполагаемый переход, в отношениях Мбаппе и парижского клуба возникло напряжение.
Анонимный источник из ПСЖ сообщил, что «Реал» является единственным коллективом, который способен приобрести Мбаппе. При этом отмечается, что парижане могут запросить даже 400 миллионов евро, либо вообще отказаться от переговоров. «Реал» понимает положение Килиана в его нынешней команде. Королевский клуб готов пригласить к себе француза, если он станет обычным игроком, который не пытается влиять на внутренние процессы клуба.
Правда семицветные другого мнения...))
Правда семицветные другого мнения...))
да и мбаппе с поведением аля роналду в 36 лет никому не нужен
да и мбаппе с поведением аля роналду в 36 лет никому не нужен