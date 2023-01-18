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Хавбек «Челси» Галлахер заинтересовал пять клубов Премьер-Лиги

вчера, 14:00

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер привлек к себе внимание пяти команд АПЛ.

Футболист неплохо выступает за «синих», но из-за обильного состава исполнителей Галлахер не всегда оказывается в основе. Это может заставить его сменить место работы. Вероятно, он может покинуть клуб на условиях аренды.

Среди коллективов, заинтересованных в услугах полузащитника, есть «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 21:35
В Челси точно будет распродажа. Боели потратил, вернее исратил уйму денег, а теперь нужно по фейрплей закрывать всю трату.
Вот только вопрос, готовы ли потратить такие суммы другие клубы?
Naherger
Naherger
вчера в 20:23
Для середняков он в самый раз,думаю. Но в топах не закрепится никогда
dok66
dok66
вчера в 17:38
Тут задумаешься о переходе , если Челси просто скупает всех подряд . Думаю найдет свой клуб , сначала в аренду , а там и полный переход .
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Tex (раскрыть)
вчера в 16:48
Возможно он не подходит Челси, он больше бокс ту бокс или плеймейкер в роли реджисты.
У Челси полузащитники играют в основном на разрушении.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:40
Может в Ливерпуль, при условии полноценного перехода.
Возможно он сильнее Тьяго, Чемберлена, Кейта.
Ведь Беллингем выйдет дороже.
Tex
Tex
вчера в 16:29
Любитель обрезать команду в середине поля
NFFC
NFFC
вчера в 15:44
Ясли хочет по настоящему играть в величайшем клубе мира, то должен продолжение карьеры в Ноттингем Форест!
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Надо переходить в Кристал, пока не потерял квалификацию, сидя на скамейке.
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