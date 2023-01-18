Хавбек «Челси» Галлахер заинтересовал пять клубов Премьер-Лиги

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вчера, 14:00

Полузащитник «Челси» привлек к себе внимание пяти команд АПЛ .

Футболист неплохо выступает за «синих», но из-за обильного состава исполнителей Галлахер не всегда оказывается в основе. Это может заставить его сменить место работы. Вероятно, он может покинуть клуб на условиях аренды.

Среди коллективов, заинтересованных в услугах полузащитника, есть «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Саутгемптон».