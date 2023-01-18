Хавбек «Челси» Галлахер заинтересовал пять клубов Премьер-Лиги

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер привлек к себе внимание пяти команд АПЛ.
Футболист неплохо выступает за «синих», но из-за обильного состава исполнителей Галлахер не всегда оказывается в основе. Это может заставить его сменить место работы. Вероятно, он может покинуть клуб на условиях аренды.
Среди коллективов, заинтересованных в услугах полузащитника, есть «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Саутгемптон».
Вот только вопрос, готовы ли потратить такие суммы другие клубы?
Вот только вопрос, готовы ли потратить такие суммы другие клубы?
У Челси полузащитники играют в основном на разрушении.
У Челси полузащитники играют в основном на разрушении.
Возможно он сильнее Тьяго, Чемберлена, Кейта.
Ведь Беллингем выйдет дороже.
Возможно он сильнее Тьяго, Чемберлена, Кейта.
Ведь Беллингем выйдет дороже.