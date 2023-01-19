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«Манчестер Юнайтед» в добавленное время упустил победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:56
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (1:1).

Счёт на 43-й минуте открыл Бруну Фернандеш. На 91-й хозяева отыгрались усилиями Майкла Олисе.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в чемпионате Англии с 23 очками, «Манчестер Юнайтед» идёт 3-м с 39 баллами.

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Все комментарии
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сегодня в 03:33
Важнейшие очки просохатили дьяволы
Köln
Köln
сегодня в 03:12
Эх вы красные дьяволы, как же можно было упустить победу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Уж больно уставшими выглядел МЮ .
faneng
faneng
сегодня в 01:37
Я рад, после вопиющего неуважения к Роналду надо гнать тен Хага.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 01:18
Подвели лысого... МЮ был уставшим... С Арсеналом будет тяжело..
Ice van Reed
Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:15
Бруно начал критиковатьЗАБИЛ, касаемо Рэша скорее хотел угнаться за личным рекордом Нистелроя в 2001 правда он 10 забил подряд, но это уже дела минувших дней, за Каземиро обидно, но сам напортачил, получи и распишись, лучше Гагрначо и Пелестри вышли бы по флангам, но тренеру виднее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
Бруну мне тоже не понравился. Очень много от него эмоций в адрес партнёров.
Строит из себя гуру в поле и поучает всех кому не лень.
Рашфорд выдал классный предголевой пас на Эриксена. Очень тонко и зряче всё было выполнено с его стороны. Нечасто Маркус подобными вещами балует...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:10
МЮ был не МЮ если бы бы в добавленное время со штрафного не пропустил, Де Хея 2 почти мёртвых брал, закономерный результат!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
Гарначо - реинкарнация Чичарито. А вот мне ни Рэшфорд, ни Бруну не понравились, столько потерь...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:08
Казалось бы три нападающих у МЮ, да еще столба прикупили, а агрессии в атаке - ноль! Тен Хаг неправильно сориентировал на удержание счета, а надо было бы усилить игру в атаке, чтобы закрепить успех. Но прибавил-то Хрусталь и преуспел!
протон
протон
сегодня в 01:07
План Тен Хага в этот раз провален.
Докатать второй тайм и сэкономить силы на Арсенал не вышло. Это АПЛ, тут класс исполнителей даже в условном Пэлас на уровне.
Плюс потеряли Каземиро.
Ну и теперь разговоры о чемпионстве поутихнут, команда ещё сыровата.
Атака просто ужасная была сегодня, Рэшфорд просто выбесил своими потерями. Эта ничья, что поражение сегодня.
Реш и Бруну два транжиры. Сколько уже таких матчей было. Бруну запарывает 9 из10 атак, когда ему надо отдать хороший последний или предпоследний пас. Ну нет у него этого паса. Бездумно куда-то дает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:05, ред.
Пэлас дважды опасно лупил ... и дважды выручил Де Хеа.
Смотрел и думал...как же давно нас футболисты не радовали красивыми штрафными ударами. И тут вдруг на тебе - Олисе бомбанул, как по заказу.

По игре.
Понравились Рашфорд и Вегхорст, которого на втором этаже неоднократно находил Шоу. Люк тоже молодец; он, как и Каземиро подчищали всё, что могли + помогали нападению. Пару слов о Вегхорсте. С виду вроде нерасторопный и медлительный, но это обманчиво. Несмотря на высокий рост, парень очень координирован, что совсем несвойственно для игроков его комплекции. По Гарначо. Пора бы уж Тен Хагу прекратить хренью страдать и начать выпускать парня хотя бы на полный тайм. Хватит его использовать в качестве спасательного круга - эдакого джокера.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
МЮ решили удержать победный счёт, за что и были наказаны.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:58
Не хватило сил,упустили победу.
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