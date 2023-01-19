«Манчестер Юнайтед» в добавленное время упустил победу над «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ (1:1).
Счёт на 43-й минуте открыл Бруну Фернандеш. На 91-й хозяева отыгрались усилиями Майкла Олисе.
«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в чемпионате Англии с 23 очками, «Манчестер Юнайтед» идёт 3-м с 39 баллами.
Смотрел и думал...как же давно нас футболисты не радовали красивыми штрафными ударами. И тут вдруг на тебе - Олисе бомбанул, как по заказу.
По игре.
Понравились Рашфорд и Вегхорст, которого на втором этаже неоднократно находил Шоу. Люк тоже молодец; он, как и Каземиро подчищали всё, что могли + помогали нападению. Пару слов о Вегхорсте. С виду вроде нерасторопный и медлительный, но это обманчиво. Несмотря на высокий рост, парень очень координирован, что совсем несвойственно для игроков его комплекции. По Гарначо. Пора бы уж Тен Хагу прекратить хренью страдать и начать выпускать парня хотя бы на полный тайм. Хватит его использовать в качестве спасательного круга - эдакого джокера.
Смотрел и думал...как же давно нас футболисты не радовали красивыми штрафными ударами. И тут вдруг на тебе - Олисе бомбанул, как по заказу.
По игре.
Понравились Рашфорд и Вегхорст, которого на втором этаже неоднократно находил Шоу. Люк тоже молодец; он, как и Каземиро подчищали всё, что могли + помогали нападению. Пару слов о Вегхорсте. С виду вроде нерасторопный и медлительный, но это обманчиво. Несмотря на высокий рост, парень очень координирован, что совсем несвойственно для игроков его комплекции. По Гарначо. Пора бы уж Тен Хагу прекратить хренью страдать и начать выпускать парня хотя бы на полный тайм. Хватит его использовать в качестве спасательного круга - эдакого джокера.
Докатать второй тайм и сэкономить силы на Арсенал не вышло. Это АПЛ, тут класс исполнителей даже в условном Пэлас на уровне.
Плюс потеряли Каземиро.
Ну и теперь разговоры о чемпионстве поутихнут, команда ещё сыровата.
Атака просто ужасная была сегодня, Рэшфорд просто выбесил своими потерями. Эта ничья, что поражение сегодня.
Реш и Бруну два транжиры. Сколько уже таких матчей было. Бруну запарывает 9 из10 атак, когда ему надо отдать хороший последний или предпоследний пас. Ну нет у него этого паса. Бездумно куда-то дает.
Докатать второй тайм и сэкономить силы на Арсенал не вышло. Это АПЛ, тут класс исполнителей даже в условном Пэлас на уровне.
Плюс потеряли Каземиро.
Ну и теперь разговоры о чемпионстве поутихнут, команда ещё сыровата.
Атака просто ужасная была сегодня, Рэшфорд просто выбесил своими потерями. Эта ничья, что поражение сегодня.
Реш и Бруну два транжиры. Сколько уже таких матчей было. Бруну запарывает 9 из10 атак, когда ему надо отдать хороший последний или предпоследний пас. Ну нет у него этого паса. Бездумно куда-то дает.
Строит из себя гуру в поле и поучает всех кому не лень.
Рашфорд выдал классный предголевой пас на Эриксена. Очень тонко и зряче всё было выполнено с его стороны. Нечасто Маркус подобными вещами балует...
Строит из себя гуру в поле и поучает всех кому не лень.
Рашфорд выдал классный предголевой пас на Эриксена. Очень тонко и зряче всё было выполнено с его стороны. Нечасто Маркус подобными вещами балует...