«Ливерпуль» со второй попытки прошёл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии. В первой игре между командами 7 января была зафиксирована ничья 2:2.
Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте провел Харви Эллиотт.
В следующем раунде Кубка «Ливерпуль» 29 января сыграет против «Брайтона».
понравились молодежь: Байчетич, Эллиот, Карвальо, Доак - надо их почаще выпускать, давать игровое время
понравились молодежь: Байчетич, Эллиот, Карвальо, Доак - надо их почаще выпускать, давать игровое время