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«Ливерпуль» со второй попытки прошёл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

сегодня, 00:40
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии. В первой игре между командами 7 января была зафиксирована ничья 2:2.

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте провел Харви Эллиотт.

В следующем раунде Кубка «Ливерпуль» 29 января сыграет против «Брайтона».

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 09:32, ред.
Молодцы. Игроки запаса намного лучше сыграли, чем игроки основы в первом матче. Харви Элиотта и Байчетича хотелось бы видеть чаще вместо мертвых Салаха и Фабиньо.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:09
Жаль волков, должны были побеждать в первом матче, но у них отобрали чистый мяч.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 08:34
Главное выиграли...игра придет
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:22
Скромненько сыграли, но выигрыш он есть выигрыш...
zusx4a9yb7je
zusx4a9yb7je
сегодня в 08:10
Всё-таки пора Ливерпулю делать кардинальную перезагрузку
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 07:24
Победителей не судят, с победой Ливерпуль! YNWA
112910415
112910415
сегодня в 07:22
плохой футбол остаётся плохим футболом
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:05
Ливерпулю лучше сосредоточиться на чемпионате и не тратить силы на второстепенные кубки.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:52
Те же свистопляски с покупками продажей клуба. Все как в Челси. Чехарда
yn955v8perxd
yn955v8perxd
сегодня в 05:24
Натужно нынче даются Ливеру победы
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 02:06
«Ливерпуль» 29 января сыграет против «Брайтона», и скорее проиграет.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 02:02
Следующий соперник будет сильнее, Ливерпуль скорее вылетит.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 01:08
Сложные времена для клуба, взять этот трофей будет весьма непросто, как и оказаться в еврокубковой зоне по итогам этого сезона, как я считаю, но устойчивый подъём вкупе со стабилизацией возможны.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:56
ужасное начало года для красных, поэтому с важной в психологическом плане победой Ливерпуль!
понравились молодежь: Байчетич, Эллиот, Карвальо, Доак - надо их почаще выпускать, давать игровое время
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:56
Есть ощущение, что "красных" вытянули из волчьей пасти.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:52
Ну все таки победа,так держать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:51
Ливерпуль сильно буксует, кровь свежая нужна...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:47
Ливерпуль ещё в первой игре должны были вылетать, но судьи и вар ................!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:44
Очень тяжёлая победа Ливера считай отскочили.
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