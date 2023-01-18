Лидер Серии А «Наполи» уступил «Кремонезе» и вылетел из Кубка Италии

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сегодня, 01:54

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» уступил «Кремонезе» в серии пенальти.

По итогам 120 минут был зафиксирован счет 2:2. Гости отличились первыми усилиями Чарльза Пикеля на 18-й минуте. Однако еще до перерыва «Наполи» вышел вперед. На 33-й забил Жуан, а на 36-й — Джованни Симеоне. Во второй половине Феликс Афена-Гьян сравнял результат на 87-й минуте. Последние 20 минут овертайма «Кремонезе» играл в меньшинстве после удаления Леонардо Серниколы.

В серии пенальти «Кремонезе» победил 5:4. Решающим стал неудачный удар игрока «Наполи» Станислава Лоботки.

«Кремонезе» пробился в 1/4 финала, где 1 февраля сыграет против «Ромы».