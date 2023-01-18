Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Кубок 2022/2023

Лидер Серии А «Наполи» уступил «Кремонезе» и вылетел из Кубка Италии

сегодня, 01:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеЗакончился после серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» уступил «Кремонезе» в серии пенальти.

По итогам 120 минут был зафиксирован счет 2:2. Гости отличились первыми усилиями Чарльза Пикеля на 18-й минуте. Однако еще до перерыва «Наполи» вышел вперед. На 33-й забил Жуан, а на 36-й — Джованни Симеоне. Во второй половине Феликс Афена-Гьян сравнял результат на 87-й минуте. Последние 20 минут овертайма «Кремонезе» играл в меньшинстве после удаления Леонардо Серниколы.

В серии пенальти «Кремонезе» победил 5:4. Решающим стал неудачный удар игрока «Наполи» Станислава Лоботки.

«Кремонезе» пробился в 1/4 финала, где 1 февраля сыграет против «Ромы».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» со второй попытки прошёл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии
Сегодня, 00:40
Дубль Дибалы помог «Роме» выиграть у «Фиорентины»
16 января
«Ренн» нанёс поражение ПСЖ
16 января
«Барселона» победила «Реал» в матче за Суперкубок Испании
15 января
«Аталанта» разгромила «Салернитану», в матче 10 голов
15 января
«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге
15 января
Сортировать
Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 11:34
Жаль, что Наполи лишился дополнительных матчей.

Правда я не удивлюсь, если они и от Айнтрахта вылетят.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:56
решили пройти Кремонезе вторым составом, не получилось.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:43
не верю я сливам по пеналям, тут просто наполи не свезло
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:07
Я предполагал что-то подобное. Наполи нужны силы на ЛЧ и чемпионат, поэтому от лишних кубков будут отказываться.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:04, ред.
Явный недонастрой и недооценка команды из Кремоны. Ну и эмоций Наполи не хватило после их бурного проявления в честь разгрома Юве. Ну и статус Кубка Италии, конечно, уступает величию чемпионства в Серии А.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:25
Неожиданный результат, но что есть то и есть
Naherger
Naherger
сегодня в 08:23
А нехер было засчитывать первый гол Наполи! Карма!
adekvat
adekvat ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:08
Походу слили кубок, чемпионство важнее.
112910415
112910415
сегодня в 06:35
к розам стандартно прилагаются шипы ... такой комплект !
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Наполи отлично идёт в чемпионате, а на кубок силёнок и настроя не хватило
ex48xq8xggzs
ex48xq8xggzs
сегодня в 05:26
Просто кремнем оказался в этом матче Кремонезе
протон
протон
сегодня в 05:01
Классный матч по накалу получился! Особенно, когда дождь влупил в конце дополнительного времени ! У ребят из Кремонезе будет что вспомнить в этом сезоне! И у нового тренера офигенный старт!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:44
Посмотрим как в ЛЧ будет
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 03:13
Все еще не отошли от празднования победы на Юве)
Capral
Capral
сегодня в 03:06
    протон
    протон
    сегодня в 03:01
    Ну теперь можно сосредоточиться на битве за скудетто.
    uksb555ygkp5
    uksb555ygkp5
    сегодня в 02:55
    Тем проще будет Хвиче и компании сосредоточиться на сериАле
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 02:14
    Офигенски
    Capral
    Capral ответ dikalot (раскрыть)
    сегодня в 02:09
    Серия возможно важнее, но и от золотого дубля никто не отказывается.
    протон
    протон
    сегодня в 02:05
    Вратарь ужасный у Наполи играл, Кремонезе молодцы
    Capral
    Capral ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
    сегодня в 02:05
    Я мог подумать, и думаю не только это...
    dikalot
    dikalot
    сегодня в 02:04
    Хотят выиграть Серию А, это важнее.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:59
    А чё Марадона не играл?
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    сегодня в 01:58
    ..здец конечно, но серия А важнее всего!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:57
    Неожиданный результат, тем более если учитывать удаление у гостей.
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    сегодня в 01:57
    Кто бы мог подумать. Наполи вылетел из Кубка Италии.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     