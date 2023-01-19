«Интер» выиграл Суперкубок Италии, крупно обыграв «Милан» .

«Интер» обыграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии (3:0).
Счёт на 10-й минуте открыл Федерико Димарко. Эдин Джеко на 21-й удвоил преимущество своей команды. Лаутаро Мартинес на 77-й установил окончательный счёт.
«Интер» выиграл трофей.
«Интер» обыграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии (3:0).
Счёт на 10-й минуте открыл Федерико Димарко. Эдин Джеко на 21-й удвоил преимущество своей команды. Лаутаро Мартинес на 77-й установил окончательный счёт.
«Интер» выиграл трофей.
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Интера с Победой и завоеванием Суперкубка Италии !
Лаутаро у Интера просто пушка ! А вот что делает в Милане ,на мой субъективный взгляд самый распиаренный и самый переотценённый игрок Леао ?!! Имея такую фактуру , физические природные данные, игрок просто боится входить в борьбу , мало того команда старается создаёт моменты у ворот соперников и как только мяч попадает к нему , он кроме себя красивого, никого вокруг из своих партнёров которые находятся в более выгодных позициях, он их в упор не видит и как правило или теряет мяч , ввиду того что боится идти в жёсткую борьбу или же бьёт в сторону ворот . Вот и в предыдущей игре с Лечче ему откровенно повезло что попал по воротам , хотя мог бы и отдать пас партнёрам которых было достаточно в штрафной. И в той игре кстати даже комментатор об этом говорил, что Леао постоянно избегает прямых контактов с соперниками и лениться добежать, дотянуться и т.д. Вообщем он мне напомнил Погба в свои худшие времена, когда после тяжёлой травмы он пытался заиграть снова в футбол . Уж очень он дорогая обуза для Милана . Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение, так что не с кем спорить не собираюсь. Всем Добра !
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Интера с Победой и завоеванием Суперкубка Италии !
Лаутаро у Интера просто пушка ! А вот что делает в Милане ,на мой субъективный взгляд самый распиаренный и самый переотценённый игрок Леао ?!! Имея такую фактуру , физические природные данные, игрок просто боится входить в борьбу , мало того команда старается создаёт моменты у ворот соперников и как только мяч попадает к нему , он кроме себя красивого, никого вокруг из своих партнёров которые находятся в более выгодных позициях, он их в упор не видит и как правило или теряет мяч , ввиду того что боится идти в жёсткую борьбу или же бьёт в сторону ворот . Вот и в предыдущей игре с Лечче ему откровенно повезло что попал по воротам , хотя мог бы и отдать пас партнёрам которых было достаточно в штрафной. И в той игре кстати даже комментатор об этом говорил, что Леао постоянно избегает прямых контактов с соперниками и лениться добежать, дотянуться и т.д. Вообщем он мне напомнил Погба в свои худшие времена, когда после тяжёлой травмы он пытался заиграть снова в футбол . Уж очень он дорогая обуза для Милана . Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение, так что не с кем спорить не собираюсь. Всем Добра !
Реал-Барса
Милан-Интер.
Индзаги конечно специалист по суперкубкам, ещё бы по чемпионату им стал, цены ему не было. Команда сыграла уверенно, на классе, хотя казалось, что игра будет "близкой".
Forza Grande INTER!
Пиоли нужно срочно что-то придумать, поскольку теперь не о чемпионстве надо думать, а как бы в четверке остаться с такой игрой и огромными проблемами с составом.
Реал-Барса
Милан-Интер.
Индзаги конечно специалист по суперкубкам, ещё бы по чемпионату им стал, цены ему не было. Команда сыграла уверенно, на классе, хотя казалось, что игра будет "близкой".
Forza Grande INTER!
Пиоли нужно срочно что-то придумать, поскольку теперь не о чемпионстве надо думать, а как бы в четверке остаться с такой игрой и огромными проблемами с составом.