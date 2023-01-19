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«Интер» выиграл Суперкубок Италии, крупно обыграв «Милан»

сегодня, 00:02
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» обыграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии (3:0).

Счёт на 10-й минуте открыл Федерико Димарко. Эдин Джеко на 21-й удвоил преимущество своей команды. Лаутаро Мартинес на 77-й установил окончательный счёт.

«Интер» выиграл трофей.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 03:28
Всех Интеристов с победой!
8muxy5nc34pt
8muxy5nc34pt
сегодня в 03:15
Удивительно, что такой матч получился в одни ворота
Loko57
Loko57
сегодня в 01:30
От всей души радуюсь за Интер!
Capral
Capral ответ DEIVID_355 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Вы не поверите, но я, сначала написал точно также как Вы, но потом решил не отправлять!!! Полностью с Вами согласен- мысли вслух!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:40
«Интер» выиграл Суперкубок Италии, крупно обыграв «Милан» .
Во первых хочу поздравить всех болельщиков Интера с Победой и завоеванием Суперкубка Италии !
Лаутаро у Интера просто пушка ! А вот что делает в Милане ,на мой субъективный взгляд самый распиаренный и самый переотценённый игрок Леао ?!! Имея такую фактуру , физические природные данные, игрок просто боится входить в борьбу , мало того команда старается создаёт моменты у ворот соперников и как только мяч попадает к нему , он кроме себя красивого, никого вокруг из своих партнёров которые находятся в более выгодных позициях, он их в упор не видит и как правило или теряет мяч , ввиду того что боится идти в жёсткую борьбу или же бьёт в сторону ворот . Вот и в предыдущей игре с Лечче ему откровенно повезло что попал по воротам , хотя мог бы и отдать пас партнёрам которых было достаточно в штрафной. И в той игре кстати даже комментатор об этом говорил, что Леао постоянно избегает прямых контактов с соперниками и лениться добежать, дотянуться и т.д. Вообщем он мне напомнил Погба в свои худшие времена, когда после тяжёлой травмы он пытался заиграть снова в футбол . Уж очень он дорогая обуза для Милана . Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение, так что не с кем спорить не собираюсь. Всем Добра !
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:37
А что такое противоречие в комментариях??? Если достойного противостояния не получилось, то как может быть финал на загляденье???
Capral
Capral ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 00:26
Зато по делу!
witynchik
witynchik
сегодня в 00:26
Прискорбно
протон
протон
сегодня в 00:06
Финалы супер кубков пока на загляденье
Реал-Барса
Милан-Интер.
Индзаги конечно специалист по суперкубкам, ещё бы по чемпионату им стал, цены ему не было. Команда сыграла уверенно, на классе, хотя казалось, что игра будет "близкой".
Forza Grande INTER!
Пиоли нужно срочно что-то придумать, поскольку теперь не о чемпионстве надо думать, а как бы в четверке остаться с такой игрой и огромными проблемами с составом.
Capral
Capral
сегодня в 00:05
От души поздравляю Интеристов с победой!!! Молодцы!!! Милан не люблю с тех пор, как там оказался Шева...
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Интер полностью переиграл Милан
протон
протон
сегодня в 00:04
Интер с победой, Милан в кризисе...жаль, достойного противостояния не получилось
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:03
По делу..
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