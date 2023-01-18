«Динамо» разгромило клуб из ОАЭ. У Тюкавина — хет-трик

«Динамо» крупно обыграло «Грин Херонс» из ОАЭ в контрольном матче (8:0).
В составе москвичей отличились Даниил Фомин (6-я минута), Фёдор Смолов (17-я, 45-я), Даниил Лесовой (20-я, 36-я), Константин Тюкавин (67-я, 71-я, 85-я).
Для «бело-голубых» это была первая игра на зимнем сборе.
Соответственно, первый товарняк календарного года представлял собой для Динамо нечто вроде вальяжной разгрузочной тренировки, примерно как со сборной ВС Катара год назад.
Довольно сходен и счёт..
Поле- тренировочное, с недостаточным освещением, что было сильно заметно во втором тайме, хотя Костик Тюкавин и в этой темноте без хет-трика уходить не захотел..)
Матч был относительно примечателен тем, что во втором тайме у нас на поле появился единственный в зимнее ТО новичок клуба центрдеф Милан Майсторович, куплен у Войводины ещё летом.
Покупка навырост, игрок 2005 гр, 18 стукнет в феврале.
Кроме Норманна и Грулёва все в строю, следующий матч играем с Оренбургом, там же в АбуДаби 22-го числа, в последний день первого сбора.
В общем, сораДников- с возобновлением сезона, пусть пока и товарняцким)
Соответственно, первый товарняк календарного года представлял собой для Динамо нечто вроде вальяжной разгрузочной тренировки, примерно как со сборной ВС Катара год назад.
Довольно сходен и счёт..
Поле- тренировочное, с недостаточным освещением, что было сильно заметно во втором тайме, хотя Костик Тюкавин и в этой темноте без хет-трика уходить не захотел..)
Матч был относительно примечателен тем, что во втором тайме у нас на поле появился единственный в зимнее ТО новичок клуба центрдеф Милан Майсторович, куплен у Войводины ещё летом.
Покупка навырост, игрок 2005 гр, 18 стукнет в феврале.
Кроме Норманна и Грулёва все в строю, следующий матч играем с Оренбургом, там же в АбуДаби 22-го числа, в последний день первого сбора.
В общем, сораДников- с возобновлением сезона, пусть пока и товарняцким)