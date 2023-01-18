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«Динамо» разгромило клуб из ОАЭ. У Тюкавина — хет-трик

вчера, 18:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)8 : 0Логотип футбольный клуб Грин Херонс (Дубай)Грин ХеронсМатч завершен

«Динамо» крупно обыграло «Грин Херонс» из ОАЭ в контрольном матче (8:0).

В составе москвичей отличились Даниил Фомин (6-я минута), Фёдор Смолов (17-я, 45-я), Даниил Лесовой (20-я, 36-я), Константин Тюкавин (67-я, 71-я, 85-я).

Для «бело-голубых» это была первая игра на зимнем сборе.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 00:40
А наша ЦЗ- не тупиковое направление? Смолов, худо-бедно смастерить может момент, а вот защите нашей- доверия нет. Даже в игре с арабами, единственный острый момент у наших ворот не обошелся без участия Маричаля.
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
На Смолова надеяться - тупиковое направление. По инерции иногда может выдать что-то, но реже и реже, в основном выполняет роль красивого балласта, пару эффектных эпизодов при никакой реализации, это по чемпионату сужу
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:35
Разгромили звёзд ОАЭ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Пора пропустить Тюкавина по оценочной шкале Мудрика и предложить его в Арсенал или МС! Эдак за полтора мудрика (150 млн.)
Capral
Capral
вчера в 21:54
На ПК, Йоканович сообщил, что клуб не планирует громких трансферов. Не понимаю...
Boricku
Boricku
вчера в 20:37
Надо объединить рпль и оаэ
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:10
Молодца,арабы.Друзья познаются в торговле.Нефтью.
112910415
112910415
вчера в 20:01
бодрое начало
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:55
Вот именно, для тренировок...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51
Для тренировок, замечательный результат.
баск
баск
вчера в 18:45
ГринХеронс создана в прошлом году, играет в третьем дивизионе ОАЭ..

Соответственно, первый товарняк календарного года представлял собой для Динамо нечто вроде вальяжной разгрузочной тренировки, примерно как со сборной ВС Катара год назад.
Довольно сходен и счёт..

Поле- тренировочное, с недостаточным освещением, что было сильно заметно во втором тайме, хотя Костик Тюкавин и в этой темноте без хет-трика уходить не захотел..)

Матч был относительно примечателен тем, что во втором тайме у нас на поле появился единственный в зимнее ТО новичок клуба центрдеф Милан Майсторович, куплен у Войводины ещё летом.
Покупка навырост, игрок 2005 гр, 18 стукнет в феврале.

Кроме Норманна и Грулёва все в строю, следующий матч играем с Оренбургом, там же в АбуДаби 22-го числа, в последний день первого сбора.
В общем, сораДников- с возобновлением сезона, пусть пока и товарняцким)
lotsman
lotsman
вчера в 18:43
Молодцы динамовцы. Хорошая разминка.
Capral
Capral
вчера в 18:43
Обычно, я не смотрю товарняки. Товарняки интересны в том случае, если у команды есть новые приобретения, приходят интересные футболисты. У нас состав без изменений и это настораживает. С трудом представляю себе нашу ЦЗ. По итогам первой части сезона, Фернандес и Маричаль не убедили в своей профпригодности. А в атаке, тоже не всё гладко, надеяться только на Смолова? Понравился гол Тюкавина после паса Захаряна. Похоже, тренерское решение. Ну, дай БОГ, чтобы у Йокановича всё получилось!!!!!!! От души желаю ему УДАЧИ!!!!!!! Дай БОГ!!!!!!!
Гость
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