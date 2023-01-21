Роналду испытывает сложности с поиском повара для своего дома

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сегодня, 11:03

Нападающий «Аль-Насра» ищет повара для строящегося дома в Португалии.

Футболист хочет нанять шеф-повара за 4,5 тысячи фунтов в месяц для своей семьи, в которой пятеро детей, но это не такая простая задача. Отмечается, что Роналду и его супруга Джорджина Родригес неравнодушны как к традиционной португальской кухне, так и к японским деликатесам.

Ранее игрок нанял дворецкого за 4800 фунтов стерлингов в месяц.