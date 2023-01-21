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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду испытывает сложности с поиском повара для своего дома

сегодня, 11:03

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ищет повара для строящегося дома в Португалии.

Футболист хочет нанять шеф-повара за 4,5 тысячи фунтов в месяц для своей семьи, в которой пятеро детей, но это не такая простая задача. Отмечается, что Роналду и его супруга Джорджина Родригес неравнодушны как к традиционной португальской кухне, так и к японским деликатесам.

Ранее игрок нанял дворецкого за 4800 фунтов стерлингов в месяц.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ fe65prvtbwsd (раскрыть)
сегодня в 13:54
Место дворецкого уже занято!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:45
А мну омлет, и яичницу с помидорами и луком, с сыром и ветчиной отдельно...

Из японской кухни - салат на закуску из ламинарии, с лучком, перцем, королевскими креветками... (После двух рюмок салат в виде креветок...)
drug01
drug01
сегодня в 12:30
Боже какие у него трудности?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:16
Могу жарить яичницу по-португальски и по-японски, с васаби)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:55
Эти без туалетной бумаги не выживут). И вообще был бы Хаттабычем отправил бы их на необитаемый остров без ни ***)).
Loko57
Loko57
сегодня в 11:23
Какие ГЛОБАЛЬНЫЕ проблемы у человека...
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:22
Спасибо за ответ.
Перерегистрироваться на конкурс "с призами" надо до 1-го февраля?
shlomo
shlomo ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Добра Вам!... в феврале, марте буду немного занят делишками (Дела у прокурора)...:)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:17, ред.
И по Што так?)

А как быть мну?
Опять переходить в стаю с призами?))
Брулин
Брулин
сегодня в 11:16
Роналду готов судиться с «Юве» из-за невыплаты 19+ млн евро, обещанных по тайному соглашению
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:15
Какие могут быть сложности?
Огласите требования к кухарке?)
И почему 4800, а не 5000?))
А в два раза больше предложи, возникнут сложности с очередью на хозяина ложек и кастрюль)
shlomo
shlomo ответ b8rjz54kdghg (раскрыть)
сегодня в 11:15
Добра Вам!.... в феврале - НЕТ, планирую в апреле (если не будет форс-мажера)...
fe65prvtbwsd
fe65prvtbwsd
сегодня в 11:14
Дзюбу пусть возьмёт
Гость
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