Роналду испытывает сложности с поиском повара для своего дома

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ищет повара для строящегося дома в Португалии.
Футболист хочет нанять шеф-повара за 4,5 тысячи фунтов в месяц для своей семьи, в которой пятеро детей, но это не такая простая задача. Отмечается, что Роналду и его супруга Джорджина Родригес неравнодушны как к традиционной португальской кухне, так и к японским деликатесам.
Ранее игрок нанял дворецкого за 4800 фунтов стерлингов в месяц.
Из японской кухни - салат на закуску из ламинарии, с лучком, перцем, королевскими креветками... (После двух рюмок салат в виде креветок...)
Из японской кухни - салат на закуску из ламинарии, с лучком, перцем, королевскими креветками... (После двух рюмок салат в виде креветок...)
Перерегистрироваться на конкурс "с призами" надо до 1-го февраля?
Перерегистрироваться на конкурс "с призами" надо до 1-го февраля?
А как быть мну?
Опять переходить в стаю с призами?))
А как быть мну?
Опять переходить в стаю с призами?))
Огласите требования к кухарке?)
И почему 4800, а не 5000?))
А в два раза больше предложи, возникнут сложности с очередью на хозяина ложек и кастрюль)
Огласите требования к кухарке?)
И почему 4800, а не 5000?))
А в два раза больше предложи, возникнут сложности с очередью на хозяина ложек и кастрюль)