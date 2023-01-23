Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Анчелотти: «На Винисиуса все давят, это правда»

сегодня, 08:32
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча против «Атлетика» в Ла Лиге (2:0) высказался о давлении в адрес игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Я попросил его разговаривать со мной. Вини показывал свою игру. Он замечательный футболист и очень чувствительный человек. На него все давят, это правда: соперники, болельщики соперников, иногда даже судьи.

Ему, как обычно, много раз досталось по ногам. В этом плане он поработает над собой, чтобы не жаловаться. Но все на него давят. Полагаю, в этом нет смысла. Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод. Я обожаю его, и мы хотим, чтобы его все уважали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рой Кин: «Тренеры трудятся не для того, чтобы понравиться»
Сегодня, 13:31
«У меня сердце кровью обливается». Жиру — о поражении в финале мундиаля
Сегодня, 12:38
Тен Хаг: «Игрокам нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи»
Сегодня, 11:37
Каррера назвал место чемпионата России в иерархии мировых лиг
Сегодня, 10:53
Невилл рассказал, какой команде нужен Кейн
Сегодня, 10:15
Рой Кин: «У „Арсенала“ есть высокие шансы стать чемпионом Англии»
Сегодня, 09:11
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:36
Вини лидер, с лидерами всегда так. Давят на них.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Иногда такое бывает. Сильного игрока это только закалит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 