Анчелотти: «На Винисиуса все давят, это правда»

Главный тренер «Реала» после матча против «Атлетика» в Ла Лиге (2:0) высказался о давлении в адрес игрока «сливочных» .

Я попросил его разговаривать со мной. Вини показывал свою игру. Он замечательный футболист и очень чувствительный человек. На него все давят, это правда: соперники, болельщики соперников, иногда даже судьи.

Ему, как обычно, много раз досталось по ногам. В этом плане он поработает над собой, чтобы не жаловаться. Но все на него давят. Полагаю, в этом нет смысла. Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод. Я обожаю его, и мы хотим, чтобы его все уважали.