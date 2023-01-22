Новичок «Спартака» Дуарте: «Мечта о поездке в Европу стала реальностью»

Парагвайский защитник высказался о переходе в «Спартак» из «Серро Портеньо».

Я очень рад предстоящему вызову, благодарен «Серро Портеньо» за предоставленную возможность играть в России.

У меня была мечта поехать в Европу, теперь она стала реальностью. Счастлив от того, что смог достичь её. Нужно работать для того, чтобы всё было хорошо, чтобы продолжать делать большие шаги.

Был вариант с «Бокой», но появился «Спартак», мы решили, что от шанса уехать в Европу нельзя отказываться.

С нетерпением жду возможности играть за «Спартак». Контракт рассчитан на четыре года. Думаю, пребывание в Европе поможет мне попасть в сборную Парагвая, показать все свои способности.