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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Новичок «Спартака» Дуарте: «Мечта о поездке в Европу стала реальностью»

сегодня, 11:43

Парагвайский защитник Алексис Дуарте высказался о переходе в «Спартак» из «Серро Портеньо».

Я очень рад предстоящему вызову, благодарен «Серро Портеньо» за предоставленную возможность играть в России.

У меня была мечта поехать в Европу, теперь она стала реальностью. Счастлив от того, что смог достичь её. Нужно работать для того, чтобы всё было хорошо, чтобы продолжать делать большие шаги.

Был вариант с «Бокой», но появился «Спартак», мы решили, что от шанса уехать в Европу нельзя отказываться.

С нетерпением жду возможности играть за «Спартак». Контракт рассчитан на четыре года. Думаю, пребывание в Европе поможет мне попасть в сборную Парагвая, показать все свои способности.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 14:25
Чудак, спросил бы у легов Ростова в какую Европу он приехал. Не разобрался с географическим и политическим положением России. Приедет, разберётся, и будет лыжи вострить в ту Европу, о которой мечтает.. Вот зачем это Спартаку нужно? Да и любому другому нашему клубу?
Futurista
Futurista
сегодня в 12:56, ред.
Кто нибудь скажите парню что у России с европой всё...

Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:39
Посмотрим, что за гусь рвущийся в Европу...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Очень интересно будет посмотреть на него . Удачи.
Гость
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