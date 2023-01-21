В Бельгии оценили грядущий переход Керка в «Антверпен»

Бельгийский журналист Юрген Жериль прокомментировал предполагаемый переход полузащитника из «Локомотива» в «Антверпен».

«Антверпен» имеет очень хороший опыт работы с голландскими игроками в этом сезоне. Винсент Янссен и Кельвин Стенгс — успешные трансферы. Они окупаются, потому что главный тренер команды Марк ван Боммел заставляет их чувствовать себя как дома. Похоже, таков план и с Джирано Керком, которому нужно будет заменить в составе Михаэля Фрая, который перешел в «Шальке».

Керку придется доказать, что он способен забивать голы и быть полезным команде. В чемпионате Бельгии борьба жестче, чем в Нидерландах. Надеюсь, что Керк приобрел опыт в России.