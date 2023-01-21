Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБельгия. Про-Лига 2022/2023

В Бельгии оценили грядущий переход Керка в «Антверпен»

вчера, 23:35

Бельгийский журналист Юрген Жериль прокомментировал предполагаемый переход полузащитника Джирано Керка из «Локомотива» в «Антверпен».

«Антверпен» имеет очень хороший опыт работы с голландскими игроками в этом сезоне. Винсент Янссен и Кельвин Стенгс — успешные трансферы. Они окупаются, потому что главный тренер команды Марк ван Боммел заставляет их чувствовать себя как дома. Похоже, таков план и с Джирано Керком, которому нужно будет заменить в составе Михаэля Фрая, который перешел в «Шальке».

Керку придется доказать, что он способен забивать голы и быть полезным команде. В чемпионате Бельгии борьба жестче, чем в Нидерландах. Надеюсь, что Керк приобрел опыт в России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бонуччи цитатой Трапаттони отреагировал на санкции в адрес «Ювентуса»
Вчера, 21:23
Каррера назвал лучшего российского футболиста
Вчера, 21:12
Клопп: «Я доволен безголевой ничьей, это небольшой шаг вперёд»
Вчера, 20:50
Поттер оценил дебют Мудрика за «Челси»
Вчера, 19:39
Хави — об аресте Дани Алвеса: «Как и все остальные, я удивлён и шокирован»
Вчера, 16:12
Аллегри дал первые комментарии после лишения «Ювентуса» 15 очков
Вчера, 14:49
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Посмотрим что у него получится
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 