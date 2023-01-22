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Главный тренер «Торино»: «Миранчук — особенный парень»

сегодня, 08:59
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал победу над «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А (1:0), а также оценил игру полузащитника Алексея Миранчука.

Первый тайм был отличным с точки зрения игры, могли забить ещё несколько голов. Мы делали всё, что нужно, чтобы выиграть такой матч. К Миранчуку испытываю только любовь, он особенный парень, которому нужно дать возможность проявить себя. У него высокий средний показатель голов, он внёс большой вклад в победу в этом матче, отыгрывая даже в обороне, хотя он полузащитник. Это не его привычная роль, но мы очень довольны им.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:38
Хорошо бы Торино нашли деньги на выкуп Миранчука, потому что к Гасперини нет смысла возвращаться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:51
Появилась Вера в игрока, это подстегнут его стать ещё сильнее.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:22
Вполне объективная оценка игры Алексея Миранчука в этом матче, главное что команда после победного гола Алексея переместилась на 7 место в турнирной таблице чемпионата Серии А. Если "Торино" будет продолжать так же играть с полной самоотдачей своих футболистов на поле, то есть возможность попасть в зону еврокубков. Так что боевой настрой команды будет зависить и от самого тренера Ивана Юрича, насколько ему удастся мативировать игроков на каждый следующий матч и помочь футболистам раскрыть их самые сильные стороны командной игры. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:12
Когда в команде такое отношение главного тренера к игроку , то это дорогого стоит .
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:02
Хорошо что главный тренер Торино знает цену своего игрока.
Boricku
Boricku
сегодня в 09:43
Сможет и зо Реаль и зо Борселону играть одновременно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:02
Приятно слышать похвальные слова про нашего парня...
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