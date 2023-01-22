Главный тренер «Торино»: «Миранчук — особенный парень»

Главный тренер «Торино» прокомментировал победу над «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А (1:0), а также оценил игру полузащитника .

Первый тайм был отличным с точки зрения игры, могли забить ещё несколько голов. Мы делали всё, что нужно, чтобы выиграть такой матч. К Миранчуку испытываю только любовь, он особенный парень, которому нужно дать возможность проявить себя. У него высокий средний показатель голов, он внёс большой вклад в победу в этом матче, отыгрывая даже в обороне, хотя он полузащитник. Это не его привычная роль, но мы очень довольны им.