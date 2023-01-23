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Аллегри: «Наша команда незаурядна, мы это показали»

сегодня, 08:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил ничью в матче своей команды против «Аталанты» в Серии А (3:3).

Я благодарен парням, они здорово сыграли. Было непросто, но игроки со всей серьезностью и ответственностью отнеслись к игре.

Любую другую команду подобные два дня убили бы. Для всех это стало чем-то странным, что-то похожее мы испытали два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли подал в отставку.

Наша команда незаурядна, мы это показали. Мы способны победить или проиграть, но у футболистов никогда не будет недостатка в самоотдаче.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10
То, что Ювентус не зауряден, причём во всех, порой самых противоречивых смыслах - это точно!
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 09:40
Ювентус еще далек от Наполи, но вчера играла хорошо.
Neuron0015
Neuron0015
сегодня в 09:37
Игра показала, что Ювентус еще не умер.
wzjps925kaxp
wzjps925kaxp
сегодня в 08:38
Соответствующие органы оценили эту незаурядность на -15 очков
ОПС
ОПС
сегодня в 08:36
тяжеловато придется после отнятия очков, но играть то надо, несмотря ни на что.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:35
Еле спаслись на своём поле с Аталантой, но духом Юве не сломлен после последних событий.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:27
Пожелаю Юве удачи... сложно будет "отыграть" 15 очков, но улучшить положение в таблице можно
Гость
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