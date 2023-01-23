Аллегри: «Наша команда незаурядна, мы это показали»

Главный тренер «Ювентуса» оценил ничью в матче своей команды против «Аталанты» в Серии А (3:3).

Я благодарен парням, они здорово сыграли. Было непросто, но игроки со всей серьезностью и ответственностью отнеслись к игре.

Любую другую команду подобные два дня убили бы. Для всех это стало чем-то странным, что-то похожее мы испытали два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли подал в отставку.

Наша команда незаурядна, мы это показали. Мы способны победить или проиграть, но у футболистов никогда не будет недостатка в самоотдаче.