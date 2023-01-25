Трансфер Гайча в «Верону» может сорваться из-за требований ЦСКА

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вчера, 11:02

Переход форварда из ЦСКА в «Верону» может сорваться. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Проблема заключается в опции обязательного выкупа: итальянцы готовы ее прописать, но требуют, чтобы она сработала только в том случае, если веронцы не вылетят из Серии А. ЦСКА же хочет, чтобы выкуп не зависел от этого.