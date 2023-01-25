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Трансфер Гайча в «Верону» может сорваться из-за требований ЦСКА

вчера, 11:02

Переход форварда Адольфо Гайча из ЦСКА в «Верону» может сорваться. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Проблема заключается в опции обязательного выкупа: итальянцы готовы ее прописать, но требуют, чтобы она сработала только в том случае, если веронцы не вылетят из Серии А. ЦСКА же хочет, чтобы выкуп не зависел от этого.

Кроме того, ЦСКА опасается, что из-за финансовых ограничений, наложенных на российские банки, может вообще не получить денежный перевод за трансфер Гайча.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Макаронники хотят обьегорить в очередной раз но ничего не выйдет.
isamsn
isamsn
вчера в 13:45
Было бы лучше Антошу Заболотного куда нибуть пристроить, а Гайча использовать по полной программе, минимум по тайму, а не по 5-10 минут в конце матча.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:37
Обычное дело, каждый клуб не желает прогадать, дайте время .
112910415
112910415
вчера в 13:37
ты армеец, парень !
надо служить
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:25
Согласен не надо спешить избавляться от него
протон
протон
вчера в 11:50
Да дайте ему уже поиграть за ЦСКА. Он только-только начинает осваиваться
Надеюсь сделка сорвется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:33, ред.
Добрый день!
Вчера (сегодня утром) на пару Вердер - Унион стояли коэф. от 2 до 2.85...
сейчас 1.5.... Такое допускается?
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
Если только в юанях)...налик в € не получится вывезти из ЕС...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 11:07
Все расчетах. Верона знает свой бюджет, и так Вероне будет удобно. Трансфер Гайча в Верону сорвется.
Сп62
Сп62
вчера в 11:07
Гинер согласен получить наличными, а не через банк.
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