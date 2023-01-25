Трансфер Гайча в «Верону» может сорваться из-за требований ЦСКА

Переход форварда Адольфо Гайча из ЦСКА в «Верону» может сорваться. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Проблема заключается в опции обязательного выкупа: итальянцы готовы ее прописать, но требуют, чтобы она сработала только в том случае, если веронцы не вылетят из Серии А. ЦСКА же хочет, чтобы выкуп не зависел от этого.
Кроме того, ЦСКА опасается, что из-за финансовых ограничений, наложенных на российские банки, может вообще не получить денежный перевод за трансфер Гайча.
надо служить
надо служить
Надеюсь сделка сорвется.
Надеюсь сделка сорвется.
Вчера (сегодня утром) на пару Вердер - Унион стояли коэф. от 2 до 2.85...
сейчас 1.5.... Такое допускается?
Вчера (сегодня утром) на пару Вердер - Унион стояли коэф. от 2 до 2.85...
сейчас 1.5.... Такое допускается?