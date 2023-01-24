«Локомотив» работает над приобретением прав на защитника «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Херман Конти может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Сообщается, что игрок может пополнить состав москвичей в качестве свободного агента. «Красно-зеленые» уже обсуждают с 28-летним аргентинцем детали соглашения.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Турции.
И если не ошибаюсь с российским паспорту?)
И если не ошибаюсь с российским паспорту?)
Маньки в сумку и досвидос)
Маньки в сумку и досвидос)
не трудятся роналды во депО,
а руководство всё по миру бродЮт,
а сам футбол,мне кажется,им ПО...
не трудятся роналды во депО,
а руководство всё по миру бродЮт,
а сам футбол,мне кажется,им ПО...