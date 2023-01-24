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«Локомотив» работает над приобретением прав на защитника «Бенфики»

вчера, 11:37

Защитник «Бенфики» Херман Конти может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Сообщается, что игрок может пополнить состав москвичей в качестве свободного агента. «Красно-зеленые» уже обсуждают с 28-летним аргентинцем детали соглашения.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Турции.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:51
Дык конь один свалил в Бразилию...)
И если не ошибаюсь с российским паспорту?)
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:42
Аргентинец, это европейцы сваливают.
ОПС
ОПС
вчера в 12:09
Если свободным агентом, то почему бы и не приобрести
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:07
Больше того, им мало примеров, когда игроки пользуются правом ухода из команд ввиду международной ситуации...
Маньки в сумку и досвидос)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:02
Неплохо Локо начал усиливаться .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:01
Похоже выгнав немцев Локомотив снова начал сорить деньгами.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:01
До Лиссабону поезда не ходЮт,
не трудятся роналды во депО,
а руководство всё по миру бродЮт,
а сам футбол,мне кажется,им ПО...
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