«Локомотив» работает над приобретением прав на защитника «Бенфики»

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вчера, 11:37

Защитник «Бенфики» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Сообщается, что игрок может пополнить состав москвичей в качестве свободного агента. «Красно-зеленые» уже обсуждают с 28-летним аргентинцем детали соглашения.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Турции.