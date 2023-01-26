Вегхорст надеется остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий надеется остаться в «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» взяли игрока в аренду до конца сезона, права на футболиста принадлежат «Бернли».

В первые пару дней, почти неделю, я убедился, насколько этот клуб весом во многих компонентах: в оснащении, в оборудовании базы, в качестве игроков, в стиле игры. Чувствуется высокий класс, атмосфера победы, и это то место, где хочется работать.

Я думаю, что первая неделя прошла неплохо. Мой дальнейший успех здесь зависит от меня, я постараюсь внести свой вклад и помочь команде настолько, насколько способен. Я абсолютно уверен, что смогу проявить себя.

Пытаюсь ли я убедить тен Хага оставить меня после завершения аренды? Разумеется, на данный момент я нахожусь в аренде. Это великий клуб, поэтому я постараюсь показать свой максимум, и если у меня получится, то будет отлично.