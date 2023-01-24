Тренер «Ариса»: «Кокорин — суперклассный игрок. Хотел бы, чтобы он остался»

Главный тренер «Ариса» поделился мнением о нападающем , выступающем за команду на правах аренды из «Фиорентины».

Мог бы Кокорин помочь клубам РПЛ ? Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично сильно хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы ещё надолго продолжим сотрудничество.

Хотел бы подписать с ним полноценный контракт? Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.

Пригодился бы Александр сборной России? Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может ещё лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок.