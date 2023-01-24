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Тренер «Ариса»: «Кокорин — суперклассный игрок. Хотел бы, чтобы он остался»

вчера, 18:49

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, выступающем за команду на правах аренды из «Фиорентины».

Мог бы Кокорин помочь клубам РПЛ? Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично сильно хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы ещё надолго продолжим сотрудничество.

Хотел бы подписать с ним полноценный контракт? Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.

Пригодился бы Александр сборной России? Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может ещё лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Тренеру видней.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:29
Да нет, как раз уровень владения табуреткой ему ещё качать и качать...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:21
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 18:53
    Когда нападающий забивает гол, все тренеры такие: ОХ какой он хороший, супер...
    протон
    протон
    вчера в 18:52
    Это он еще не видел Кокошу с табуреткой. Вот там уровень, так уровень!
    Гость
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