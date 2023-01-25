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Златан: «Эта Аргентина больше ничего не выиграет. Нельзя так праздновать»

вчера, 16:07

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович подверг критике празднования игроков сборной Аргентины после победы в финале ЧМ-2022.

Они больше ничего не выиграют. Из этого состава запомнят только Месси, а остальные вели себя плохо. Мы не можем уважать такое поведение. Нельзя побеждать подобным образом.

Напомним, что в числе наиболее скандальных выходок аргентинцев было появление на праздновании куклы вуду в виде Килиана Мбаппе, а также приложенный к паху вратарем Эмилиано Мартинесом приз лучшему голкиперу турнира.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:34
Да они и без комментария Буратиновича больше ничего не выиграют. Теперь лет через 30, не меньше.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:38
Вели себя как настоящие индейцы конечно, но Златан тот ещё ирокез…)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 21:22
Матчи на чемпионате Мира - мужское ристалище, а не светский бал для красных дЕвиц, где все раскланиваются друг перед другом в реверансах и пропускают вперёд, демонстрируя свои учтивость и воспитанность.
Эти матчи - рыцарские турниры, в которых участники с мужскими, бескомпромиссными характерами, не позволяющими склонять голову перед соперником.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:06
Я понял вас. Но я имею ввиду что ибрагимович всегда был таким и образ у него такой но в любом случае он отвечает за себя. А Аргентина вообщем вела себя неправильно. Может кому то показалось это нормальным но многим болельщикам в мире не понравилось это.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
Вы не поняли меня, хотя не понять было трудно. В моём комментарии речь шла о том, что человек, у которого самого рыльце в пушку, и который дискредитировал себя хулиганским ( для футбола ) поведением, не имеет морального права обвинять в том же кого-либо. Хотя поведение футболистов Аргентины лично у меня не вызвало какого-либо отторжения, так как было вызвано эйфорией от побед. А некоторые их жесты несравнимы с хамством, которое демонстрировал швед, находясь на поле.
monah-10
monah-10 ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 20:43
Копа Америка к примеру.
Migelito
Migelito ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 20:38
Копа амприка. И то, что бы они выиграли, надо было каждый год ее устраивать. Что и было сделано)
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 19:42
Златан не может быть уверен. У этой команды еще есть будущее.
RoArt
RoArt
вчера в 19:36
А когда это Аргентина что-то выигрывала в этом веке?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Как только кто-то что-то скажет про Аргентину их болелы начинают и он был такой и тот был такой.

В данный момент обсуждают сборную, а не одного игрока. Один игрок отвечает за себя.

А тут как минимум мартинес передес отаменди и т д и все они повели себя не по чемпионский.

Вспомни последних чемпионов вратарей последних 20 лет и если ты увидешь что-то подобное что творил мартинес тогда все неправы, а он прав.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:49
Ибра должен понимать, что это празднования устраивал карлик, профессиальный клоун.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:47, ред.
" Остальные вели себя плохо " и далее по тексту. Можно предположить, что швед имел ввиду, когда говорил это, но хочу напомнить ему о его собственном наглом, хулиганском поведении во время матчей, его грязных, грозящих травмами, приёмах в отношение игроков соперника, в связи с чем перейду на сленг и со всей долей ответственности отвечу ему: " Чья бы корова мычала ".
Поведение аргентинских футболистов - поведение агнцев в сравнении с тем, что вытворял Ибрагимович во время матчей, причём рядовых, а не за золото ЧМ.
Одного поля ягоды с португальцем Пепе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:43
жест мартинеза одобрил сам копитан невидимка пенальтист
d1metras
d1metras
вчера в 18:38
Согласен со Златаном.. Паганенькая сборная.. На моей памяти такого подбора игроков с гнильцой у аргов не было ооочень давно..Один матч с Голландией чего стоил..хотя и те тоже не лыком шиты были,но арги явно в гнили их перепрыгнули..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:36
Все три случая разные. Мбаппе дурачился среди друзей дзюба зачем то на камеру это делал и это его дело. А мартинес на глазах у милионов людей и сотни камер.
А так дзюба это последний человек которого я буду оправдывать
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 18:36
Ну вот Златану-ли читать лекции на тему поведения???))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:23
гномяра брат мартинеса, знак равно
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:20
Оправдываешь Дзюбу???
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:50
Златан всё правильно сказал,с ним полностью согласен
DXTK
DXTK ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:45
Вот кто точно ничего больше не выиграет со сборной, тем более титул ЧМ так это Роналду.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:44
Мбаппе это сделал не на глазах милионов людей в том числе детей. Кто то скрыто снял его.
112910415
112910415
вчера в 17:35
отчасти прав
но только отчасти
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:30, ред.
Без аргентинцев этот ЧМ можно было считать отличным....
Про бочку мёда и ложку дёгтя не буду...сами всё видели...
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
Потому и празднуют, как в последний раз.
протон
протон
вчера в 17:28
Очень люблю и уважаю Златана, но не ему упрекать других в плане поведения. Всю свою карьеру он кидал на вентилятор что отлично расписано, например, в автобиографии.
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:24
"Это другое"...
Союзник противников
Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:22
ТО ли дело Роник! Это просто образец мужественности,достоинства и великодушия человеческого рода.Из грязи в князи и кумиры.Так что их "пиписьки" мерить могут только стороны,в данном случае-гнома м нарцисса.
drug01
drug01 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:18
Каждый с ума сходит по своему, это верно
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:16
ну златан прав, мартинес повел себя очень непристойно, я бы его отправил отдыхать
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:15
Мбаппе это сделал на тренировке ,совершенно не зная, что его снимают попарацци.
А Мразтинез это сделал на весь мир))
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