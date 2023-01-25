Златан: «Эта Аргентина больше ничего не выиграет. Нельзя так праздновать»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович подверг критике празднования игроков сборной Аргентины после победы в финале ЧМ-2022.
Они больше ничего не выиграют. Из этого состава запомнят только Месси, а остальные вели себя плохо. Мы не можем уважать такое поведение. Нельзя побеждать подобным образом.
Напомним, что в числе наиболее скандальных выходок аргентинцев было появление на праздновании куклы вуду в виде Килиана Мбаппе, а также приложенный к паху вратарем Эмилиано Мартинесом приз лучшему голкиперу турнира.
Обозвал Вергорхста когда тот хотел пожать ему руку после игры.
Поиздевался над тренером Голландий Ван Галом хотя прекрасно знал что у него рак. Гном просто безсовестный!! А какой капитан такая и сборная. Он подал всем остальным дурной пример.
Аргентину запомнят как самую не достонйую сборную ставшую чемпионом, почти каждый матч им давали левые пенки. Гном каждый матч их бил. Наверное это рекорд всех Чемпионатов мира! Ниогда никому не давали столько пенльтей за всю историю. Но они даже это отпраздновать нормально не смогли и стали дальше продолжать свои издевки и насмешки над всеми, чего стоят только выходки Мартинеса. Настоящие спортсмены так себя не ведут! Это гопники со двора. И все татуированые размалеваные подстать. Больше они не чего не выиграют. Аргентину ждет карма - 30 лет без побед!
Обозвал Вергорхста когда тот хотел пожать ему руку после игры.
Поиздевался над тренером Голландий Ван Галом хотя прекрасно знал что у него рак. Гном просто безсовестный!! А какой капитан такая и сборная. Он подал всем остальным дурной пример.
Аргентину запомнят как самую не достонйую сборную ставшую чемпионом, почти каждый матч им давали левые пенки. Гном каждый матч их бил. Наверное это рекорд всех Чемпионатов мира! Ниогда никому не давали столько пенльтей за всю историю. Но они даже это отпраздновать нормально не смогли и стали дальше продолжать свои издевки и насмешки над всеми, чего стоят только выходки Мартинеса. Настоящие спортсмены так себя не ведут! Это гопники со двора. И все татуированые размалеваные подстать. Больше они не чего не выиграют. Аргентину ждет карма - 30 лет без побед!
А так дзюба это последний человек которого я буду оправдывать
А так дзюба это последний человек которого я буду оправдывать