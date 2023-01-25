Златан: «Эта Аргентина больше ничего не выиграет. Нельзя так праздновать»

1674652030

вчера, 16:07

Шведский форвард «Милана» подверг критике празднования игроков сборной Аргентины после победы в финале ЧМ -2022.

Они больше ничего не выиграют. Из этого состава запомнят только Месси, а остальные вели себя плохо. Мы не можем уважать такое поведение. Нельзя побеждать подобным образом.

Напомним, что в числе наиболее скандальных выходок аргентинцев было появление на праздновании куклы вуду в виде Килиана Мбаппе, а также приложенный к паху вратарем приз лучшему голкиперу турнира.