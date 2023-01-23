Бутрагеньо: «Бензема – секрет успеха „Реала“»

Директор «Реала» после гостевого матча команды из Мадрида против «Атлетика» в Ла Лиге (2:0) высказался об уровне игры нападающего «сливочных» .

Здесь всегда трудно выступать. Мы довольны тем, как команда играет. Мы показали добротную игру, в обороне действовали эффективно. Эта победа очень важна.

Карим Бензема забил замечательный гол. Он делает дополнительный вклад в свой статус легенды. Карим – игрок, забивающий много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него великолепные показатели, но его командная игра важнее. Бензема – связующее звено и бомбардир одновременно, он залог успехов команды.