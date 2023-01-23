Бутрагеньо: «Бензема – секрет успеха „Реала“»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо после гостевого матча команды из Мадрида против «Атлетика» в Ла Лиге (2:0) высказался об уровне игры нападающего «сливочных» Карима Бензема.
Здесь всегда трудно выступать. Мы довольны тем, как команда играет. Мы показали добротную игру, в обороне действовали эффективно. Эта победа очень важна.
Карим Бензема забил замечательный гол. Он делает дополнительный вклад в свой статус легенды. Карим – игрок, забивающий много голов, а не голеадор, который играет в футбол.
У него великолепные показатели, но его командная игра важнее. Бензема – связующее звено и бомбардир одновременно, он залог успехов команды.
Такое ощущение, что уважаемый Бутрагеньо перед "высказыванием" (после игры) накатил Бургундского винишка Кот-д'Ор...
"Голеадор (спортивное) - нападающий, который забивает много голов."
Такое ощущение, что уважаемый Бутрагеньо перед "высказыванием" (после игры) накатил Бургундского винишка Кот-д'Ор...
"Голеадор (спортивное) - нападающий, который забивает много голов."