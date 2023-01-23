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Бутрагеньо: «Бензема – секрет успеха „Реала“»

сегодня, 16:32
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо после гостевого матча команды из Мадрида против «Атлетика» в Ла Лиге (2:0) высказался об уровне игры нападающего «сливочных» Карима Бензема.

Здесь всегда трудно выступать. Мы довольны тем, как команда играет. Мы показали добротную игру, в обороне действовали эффективно. Эта победа очень важна.

Карим Бензема забил замечательный гол. Он делает дополнительный вклад в свой статус легенды. Карим – игрок, забивающий много голов, а не голеадор, который играет в футбол.

У него великолепные показатели, но его командная игра важнее. Бензема – связующее звено и бомбардир одновременно, он залог успехов команды.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:12
Пока Карим в форме Реалу никто не страшен
7xcvmazxpv3q
7xcvmazxpv3q
сегодня в 17:45
Карим это только одно из множества составляющих успехов Реала
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:17
"Карим – игрок, забивающий много голов, а не голеадор, который играет в футбол."


Такое ощущение, что уважаемый Бутрагеньо перед "высказыванием" (после игры) накатил Бургундского винишка Кот-д'Ор...
"Голеадор (спортивное) - нападающий, который забивает много голов."
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