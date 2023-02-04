Месси: «Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек».

Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о своей известности.
Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, своим детям.
Я не старался что-то делать только ради известности, чтобы меня узнали. Я лишь хотел быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже повлияло.
И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обыкновенный человек.
Наверное сейчас фанаты Роналду возразят и начнут вспоминать условия которые ставил Месси руководству Барсы и другим клубам.
Да такое было, но это совсем другое и никак не сопоставляется с действиями главного нарцисса футбола современности.
Одно дело ставить условия руководству клуба, где это руководство может принять его условия или нет, это как раз и называется бизнес. А вот на весь мир кричать о своём величии, когда есть гораздо лучший игрок это уже клиника.
Насчёт настоящих и простых качеств человека можно просто сравнить Месси и Роналду и задаться вопросом, почему Роналду постоянно попадает в скандалы по сути не связанные напрямую с футболом, а Месси как то это всё обходит стороной?
А может просто Месси на всю его гениальность и как про него говорят "инопланетянин" простой человек, а Роналду полное оно.
Наверное сейчас фанаты Роналду возразят и начнут вспоминать условия которые ставил Месси руководству Барсы и другим клубам.
Да такое было, но это совсем другое и никак не сопоставляется с действиями главного нарцисса футбола современности.
Одно дело ставить условия руководству клуба, где это руководство может принять его условия или нет, это как раз и называется бизнес. А вот на весь мир кричать о своём величии, когда есть гораздо лучший игрок это уже клиника.
Насчёт настоящих и простых качеств человека можно просто сравнить Месси и Роналду и задаться вопросом, почему Роналду постоянно попадает в скандалы по сути не связанные напрямую с футболом, а Месси как то это всё обходит стороной?
А может просто Месси на всю его гениальность и как про него говорят "инопланетянин" простой человек, а Роналду полное оно.
И еще какие-то супер двойные стандарты. Всегда сосредоточенный в игре - "не старается, не лидер!". Проявляет эмоцию - "какой ужасный агрессор!". Свой кумир разбивает телефон вообще невинному инвалидному пацаненку - "просто сгорячился". Потом извинился отправив билет на матч МЮ, Карл! А сколько раз тренерам соперников жестикулировал они уже забыли конечно.
С ЛВГ, Вегорстом и всеми голландцами момент 100500 раз разжевывали уже. Хейт вам настолько затмил сознание??? Как вы тут пытаетесь сомневаться в скромности человека, факт который ясный как день с пруфами 20 летними всевозможными данными??????
И еще какие-то супер двойные стандарты. Всегда сосредоточенный в игре - "не старается, не лидер!". Проявляет эмоцию - "какой ужасный агрессор!". Свой кумир разбивает телефон вообще невинному инвалидному пацаненку - "просто сгорячился". Потом извинился отправив билет на матч МЮ, Карл! А сколько раз тренерам соперников жестикулировал они уже забыли конечно.
С ЛВГ, Вегорстом и всеми голландцами момент 100500 раз разжевывали уже. Хейт вам настолько затмил сознание??? Как вы тут пытаетесь сомневаться в скромности человека, факт который ясный как день с пруфами 20 летними всевозможными данными??????
- (самое главное) Поступок Роналду не оправдывает других
- Я не писал, что оскорбил Ван Гаала. Оскорбления - это чуть иное. Но поступок крайне низкий и глупый. И, если сравнивать с Роналду, аргентинец уж точно знал про диагноз Ван Гаала, и лично ему Ван Гаал ничего не сделал. К тому же, Роналду извинился публично тут же. А тут Месси лишь через месяц глупейшее оправдание выдал (видимо, у него не работал не только мозг, но и глаза отключились, если посмотреть момент, а затем его интервью открыть).
- еще раз отдельно напоминаю первый пункт, что Роналду не может быть оправданием другим
- Роналду не мог знать про аутизм у мальчика
- Выбивать телефон не очень хорошо в любом случае. Но есть идея, почему именно у мальчика выбили телефон? Намекну: потому что немного нехорошо сувать телефоном в человека. К мальчику нету претензий вне зависимости от диагоноза - он всего лишь ребенок. А вот к мамаше... Даже так, можно было сдержаться. Но Роналду принес извинения публично тут же, что бы ни говорила мамаша, которая в последних интервью уже тупо спалилась, что хайпит.
- И еще раз повторю пункт, что поступок Роналду не только чуточку менее серьезен и подлый, но и НЕ может служить оправданием другим
- (самое главное) Поступок Роналду не оправдывает других
- Я не писал, что оскорбил Ван Гаала. Оскорбления - это чуть иное. Но поступок крайне низкий и глупый. И, если сравнивать с Роналду, аргентинец уж точно знал про диагноз Ван Гаала, и лично ему Ван Гаал ничего не сделал. К тому же, Роналду извинился публично тут же. А тут Месси лишь через месяц глупейшее оправдание выдал (видимо, у него не работал не только мозг, но и глаза отключились, если посмотреть момент, а затем его интервью открыть).
- еще раз отдельно напоминаю первый пункт, что Роналду не может быть оправданием другим
- Роналду не мог знать про аутизм у мальчика
- Выбивать телефон не очень хорошо в любом случае. Но есть идея, почему именно у мальчика выбили телефон? Намекну: потому что немного нехорошо сувать телефоном в человека. К мальчику нету претензий вне зависимости от диагоноза - он всего лишь ребенок. А вот к мамаше... Даже так, можно было сдержаться. Но Роналду принес извинения публично тут же, что бы ни говорила мамаша, которая в последних интервью уже тупо спалилась, что хайпит.
- И еще раз повторю пункт, что поступок Роналду не только чуточку менее серьезен и подлый, но и НЕ может служить оправданием другим