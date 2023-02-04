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Месси: «Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек»

сегодня, 16:19

Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о своей известности.

Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, своим детям.

Я не старался что-то делать только ради известности, чтобы меня узнали. Я лишь хотел быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже повлияло.

И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обыкновенный человек.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 19:45
Скромные люди, были- Г.Федотов, К.Бесков, М.Семичастный, В.Иванов, Э.Стрельцов!!! А те, кто сейчас- это нескромные люди, разбалованные роскошью, пусть даже и заработанной собственным талантом. Но ведь мы же говорим про скромность, в самом прекрасном её виде! А значит, если человек заявляет, что он, всегда хотел быть скромным, значит и вести себя надо соответственно. В противном случае- это всего лишь мелкое вранье...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:39
Мдаааа, "скромный человек не покупает личный самолет и живет в квартире".....
С кем тут общаешься, есть ли смысл??

Действительно, че они там себе позволяют! Уровень зажиточности соответствующе своим заработкам? Галимые хвастуны! Есть же общественный транспорт и дома в спальных районах!
Capral
Capral ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 19:31
На весь, ваш, довольно утомительный и длинный спич- отвечу кратко: скромный человек не имеет личный самолёт и живет в обычной квартире. Всё остальное- лирика. Я много раз, в отличии от вас бывал в Барселоне. Моя кузина несколько лет работала в структуре клуба, поэтому, знаю, что говорю. А жить в России и знать, как живут в Испании- вероятно очень тяжело. Желаю здравствовать.
Imrebellion
Imrebellion ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:25
Как вы это делаете???) Максимально оправдывать любой поступок Роналду "нарцисс, зато воспитанный, вежливый". "А Месси негодяй, не знающий слово интеллигентность?"??? Вы его лично знаете, прожили вместе, рядом? Или знаете больше чем все его окружение???
Давайте немного не натягивать свои аргументы выдирая один момент из ЧМ за всю карьеру! Что сделал Лео? Праздновал в стиле соотечественника перед ЛВГ, который имел плохой опыт с аргентинцами. Потом после победы сказал "не надо много говорить". Почему? Потому что до матча наговорил про слабость Аргентины, их тактику, своих стопроцентных нароботок с красивой игрой, и лично по Месси тоже прошелся. Лео так и сказал "он говорил про яркий футбол, но на деле просто навешивали на высоких парней". И всё, Карл! Где тут оскорбления??? В кадрах видно как он со всеми остальными нидерландцами нормально общался, на поле с ВВД, Аке, ДеЙонгом отлично коммуницировал. Даже не стал издеваться в ответ после пенальти - голландцы буквально нарушали правила и давили на исполнителей серии 11метровок, весь матч в костоломов играли - очевидно понятно откуда столько эмоций у людей было на стадионе. И да, Вегорсту "Че смотришь, дурачок?" - какое непростительно хамство в игре интеллектуалов!....
На счет болезни, зачем вы сюда это пихаете?? Никто в трезвом уме не говорит или не предъявляет "а вы знали что он больной, поэтому может говорить о чем угодно?". Да даже на родине у него рофлят с его выходок.
В футболе максимальный драйв и соперничество - любой дед (тренер) понимает что церемониться с ним не будут. И глупо если соперник такой "он принижал нашу сборную и играл в свои майндгеймс? ничего, я всё понимаю и прощаю! такие уж мы благородные."

А теперь вспоминаем сколько Роналду "уважал" тренеров, соперников, болельщиков. Потолкаться с Гвардиолой или ответочки Симеоне? - легко. Демонстративное празднование перед соперниками и "закрывать всем рты"? - да смысл всей жизни! Сливать своих же тренеров - Моура, Бенитеса, Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшера, Рангника, ТенХага и даже старину Сантуша?? - не вопрос! Более того, позволяет себе "вежливо" обозвать всех "модными" тренерами, которые меньше него разбираются. Бывшие товарищи либо некрасивые, либо крысы, но опять же, очень вежливо. В МЮ он два раза дал интервью и прошелся по тренерам, руководству, молодежи - все плохие, но только не он. Он особенный (хотя скромный и вежливый), но на вершине по всем параметрам. Это слова спокойно сидящего, трезвого, здорового человека, который год обдумал и намеревался доказать всем всё.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Я уже давно обратил внимание на то, что Вы- очень сентиментальный человек. Само по себе- это неплохо, но в жизни, с этим- непросто. По себе знаю...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:47
Capral

Достойно уважения!!!
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Я удалил, хотя, совесть моя, в отличии от совести Месси- ЧИСТА.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:32
Я Вам так скажу- Месси не стоит наших приятельских, теплых отношений. Тем-более, он, лучше не станет. Кстати, по поводу его скромности. Скромный человек не имеет личный самолёт и живет в обычной квартире. Это, если быть совсем честным и скромным...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:25, ред.
Но вот видите вы опять продолжаете гнуть линию про извинения и вам похоже уже не важно говорил я об этом или нет, вы уже просто уже навязываете тему, что Месси не извинился.
Давайте просто закроем эту тему.
Чисто из-за уважения к вам.

P.S. Кстати было бы неплохо если бы вы удалили тот комментарий где вы переврали мои слова. Настаивать конечно не буду, пусть останется на вашей совести.
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:23
По пунктам:
- (самое главное) Поступок Роналду не оправдывает других
- Я не писал, что оскорбил Ван Гаала. Оскорбления - это чуть иное. Но поступок крайне низкий и глупый. И, если сравнивать с Роналду, аргентинец уж точно знал про диагноз Ван Гаала, и лично ему Ван Гаал ничего не сделал. К тому же, Роналду извинился публично тут же. А тут Месси лишь через месяц глупейшее оправдание выдал (видимо, у него не работал не только мозг, но и глаза отключились, если посмотреть момент, а затем его интервью открыть).
- еще раз отдельно напоминаю первый пункт, что Роналду не может быть оправданием другим
- Роналду не мог знать про аутизм у мальчика
- Выбивать телефон не очень хорошо в любом случае. Но есть идея, почему именно у мальчика выбили телефон? Намекну: потому что немного нехорошо сувать телефоном в человека. К мальчику нету претензий вне зависимости от диагоноза - он всего лишь ребенок. А вот к мамаше... Даже так, можно было сдержаться. Но Роналду принес извинения публично тут же, что бы ни говорила мамаша, которая в последних интервью уже тупо спалилась, что хайпит.
- И еще раз повторю пункт, что поступок Роналду не только чуточку менее серьезен и подлый, но и НЕ может служить оправданием другим
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:23
Чет пропустил аргумент "а откуда знать что парень страдает аутизмом!? куда родители смотрят!". Ахахах, ужас что за трэш...
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:22
И еще. Ван Гал работал со сборной, даже, будучи в тяжелейшем состоянии, проходя ХИМИЮ!!!!!!! Месси, наверняка это знал, но несмотря на это, нагрубил, старому, больному человеку. Мерзавец, ваш Месси!!! Человек не животное- эмоции надо сдерживать!!! Но Месси, этот "скромный" человек, вероятно думает, что его бесчисленные трофеи- дают ему право вседозволенности.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Хорошо, я прошу прощения- возможно неправильно понял. В любом случае, конкретных извинений принесено не было. Что касаемо гея, то это вообще из другой оперы и к культуре общения отношения не имеет. Вы- интеллектуальный, воспитанный человек, а вот Ваш переход на геев, мне не очень понятен... Я тоже, крайне негативно отношусь к людям такой сексуальной ориентации, но это, к данному обсуждению- отношения не имеет!
Союзник противников
Союзник противников ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 18:15, ред.
Не ищу потаённого смысла-
два плеча одного коромысла.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:11
Я к вам нормально отношусь, но не стоит перевирать или искажать мои слова!
Я не говорил, что Месси извинился, я конкретно сказал, что Месси сказал, что ему стыдно, что он не сдержал эмоции.

Давайте уважительно относиться к друг другу и не опускаться до перевирания слов!

Про гея-нарцисса особо нет желания разговаривать, таких моральных уродов в современном футболе нет.
Imrebellion
Imrebellion ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 18:06
Давай изза личной неприязни не включать непонимающего.
Тебе реально обьяснять калибр известности и статуса самых успешных футболистов/спортсменов/людей??
"Пятикратные обладатели ЛЧ тише себя ведут??" - никто из них не уровня Роналду и Месси, у которых 1700 голов, 600 ассистов, 12 ЗМ, 10 ЗБ, почти 100 трофеев, сотни рекордов и личных наград, миллиарды заработок, миллиарды поклонников на двоих. Чанты "Роналду! Роналду!", особенно "Месси! Месси!" во всех стадионах нонстопом все эти 17-20 лет. Любой другой слетит с катушек на их месте. Это раз.
У любого игрока/человека есть свои недостатки и грешки. Из этих мадридистов с кем ты сравниваешь, Модрич скромняга (такой же типаж практически), потом Бензема с Кроссом. Хотя у этих тоже есть большие казусы. То шантажи, конфликты со сборной, то с напарниками, громкие заявления в интервью, Модрич вообще там заступился за коррупционеров в стране и словил хейт и т.д. На счет остальных качества "скромный" даже не применялось.
Условно, даже Неймар, Мбаппе, Погба тоже оправдывается что мол "на самом деле скромняги, норм типы в жизни". Так по всей этой относительности Месси точно не понтовщик. Глянь как он в ПСЖ получил поздравления после ЧМ. Или перемотай всю память/кадры на футболе.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:02
Роналду бить детей по мнению его фанатов можно, что мне не раз здесь объясняли.
Ведь он много отдал на благотворительность, что заслужил иногда бить детей инвалидов. Правда есть одна проблема, это их родители, которые как только узнали, что их ребёнка ударил богатый человек, то подымают шумиху только из-за компенсации.
То есть виноваты родители, что их детей бьёт Роналду или скорее наоборот их детей инвалидов по мнению фанатов Роналду бьют все, но шумиху подымают только тогда когда их ударит Роналду, что бы содрать много денег. Возможно детей инвалидов даже тренеруют провоцировать "святого" Роналду.
Логика на грани фантастики!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:53
Изюминка да с червоточенкой...

На ЧМ в Катаре всё нормально прошло в плане "обыкновенного человека"?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:52
Приветствую!
Ну во первых Месси сам уже сказал, что ему стыдно за тот эпизод и это были эмоции.
Нельзя путать эмоции со скромность, а вы сейчас это путаете.
Ведь есть моменты когда даже очень спокойного человека выводят из себя такие негодяи, хоть и больные как Ван Гал.
То есть то, что наговорил Ван Гал до матча и как себя вели голландцы это их обеляет из за того, что Месси не сдержался, а дал волю эмоциям?

Нет глвный тренер Нидерландов со своими игроками вели себя подло!

А вот посмотри на Роналду, этот главный нарцисс современного футбола, он даже своих партнёров по сборной ни во что не ставит. Самый яркий пример хотел присвоит себе гол, якобы волосом задел летящий мяч в ворота.
Это полный зашквар. Вот это и есть не скромность.

Так, что не путайте эмоции и скромность, это две разные вещи!!!
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 17:50, ред.
Месси оскорбил Ван Гала??? Насколько я помню, Месси просто отпраздновал гол в стиле своего соотечественника, которого Луи оскорбил. В каком месте тут оскорбление??

То есть ты оправдываешь поступок Роналду тем, что он выбил телефон из рук и случайно попал по руке (фото синяка у мальчика видели все) и тем, что Роналду не знал, что мальчик аутист???? То есть, если ребенок был бы не аутистом, то всё нормально?
Gelious
Gelious ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 17:46, ред.
Ключевое "для своего калибра". Это как это? Как подсчет вели? У Мадрида игроки 5 раз ЛЧ брали. И почти все куда тише себя ведут.
Двойные стандарты? Это как решили? Если брать поступок Роналду, что телефон разбили. То откуда ему было знать, что у ребенка аутизм (вообще, родители должны следить). Нужно сдерживать себя, это согласен. Но
- за поступок он публично извинился
- чуууточку несоизмеримо, когда человек не знает, что перед ним просто с аутизмом ребенок, воо и лезет так (куда родители смотрели, кстати?). и когда весь мир знает, что тренер борется с раком, ничего тебе не делал плохого, а ты делаешь то, что делал. а потом лишь через месяц офигенное объяснение выдаешь. а про извинения вообще забиваешь.

И да, если я где-то не так что-то в поступке с Роналду понял, то это не оправдывает других (в данном случае аргентинца). Блин, что-то опять к Роналду все свелось... Сейчас эти старики-пиарщики свалят на пенсию наконец, и станет проще
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:41
Я что-то пропустил? Роналду бил мальчика? Я видел новость, что выбил телефон. Разумеется, не зная, что там вообще аутист и ребенка. И поступок Роналду не оправдывает других.
monah-10
monah-10 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:38
Есть пару кубков, но это не его калибр, надеюсь он их никогда не выиграет. Но очень хотелось бы чтобы еще и чемпионом Аргентины стал, и кубок Либертадорес выиграл. Человечище.
Capral
Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:35, ред.
Приветствую, Уважаемый!
Мне неизвестно, насколько Месси скромный человек, возможно, это имеет место, но его оскорбление в адрес ГТ сб.Нидерландов, говорит об обратном, он- обычный, невоспитанный жлоб, пусть, даже, титулованный. У Рона, я такого не припомню, неговоря уже про Пеле...
Оскорбить, старого, в дребезги больного человека- может только "скромный" негодяй.
Imrebellion
Imrebellion ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 17:33, ред.
Человек для такого калибра известности в футболе всю жизнь скромно ведет себя. Любой кадр с матчей, разминок, после свистка, с тренировок, впечатления напарников, тренеров, управленцев, журналичтов, репортеров, да даже практически все соперники - мадридисты, бразильцы, абсолютно каждый кто виделся с ним подмечают это. Но думают всех скупили, разыграли, жестко фильтруют высказывания всего футбольного мира! Бедолаги.

И еще какие-то супер двойные стандарты. Всегда сосредоточенный в игре - "не старается, не лидер!". Проявляет эмоцию - "какой ужасный агрессор!". Свой кумир разбивает телефон вообще невинному инвалидному пацаненку - "просто сгорячился". Потом извинился отправив билет на матч МЮ, Карл! А сколько раз тренерам соперников жестикулировал они уже забыли конечно.

С ЛВГ, Вегорстом и всеми голландцами момент 100500 раз разжевывали уже. Хейт вам настолько затмил сознание??? Как вы тут пытаетесь сомневаться в скромности человека, факт который ясный как день с пруфами 20 летними всевозможными данными??????
Elliada
Elliada
сегодня в 17:24
У Месси в итоге всё сложилось в жизни. И в личной жизни, и в футболе.
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 17:20
А бить мальчика-аутиста можно?? Роналду так и не извинился. А что он с Ювентусом сделал! Уму непостижимо
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:15
Месси всю карьеру не делал громких заявлении типа "я лучший", "я звезда", "я гений", "я легенда", "я король" и так далее. Наоборот он был всегда скромным в информационном поле.
Наверное сейчас фанаты Роналду возразят и начнут вспоминать условия которые ставил Месси руководству Барсы и другим клубам.
Да такое было, но это совсем другое и никак не сопоставляется с действиями главного нарцисса футбола современности.
Одно дело ставить условия руководству клуба, где это руководство может принять его условия или нет, это как раз и называется бизнес. А вот на весь мир кричать о своём величии, когда есть гораздо лучший игрок это уже клиника.

Насчёт настоящих и простых качеств человека можно просто сравнить Месси и Роналду и задаться вопросом, почему Роналду постоянно попадает в скандалы по сути не связанные напрямую с футболом, а Месси как то это всё обходит стороной?
А может просто Месси на всю его гениальность и как про него говорят "инопланетянин" простой человек, а Роналду полное оно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:11
Месси: «Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек».
Удивительно что всё что он говорит в прошедшем времени. И старался быть , видимо до первого Золотого мяча, ну а потом понеслось. Досвидос Барселона, Париж мне ближе и родней 💰 💰 💰 !!!)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:02
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