Месси: «Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек».

Нападающий ПСЖ высказался о своей известности.

Я всегда старался быть простым. Жить как обыкновенный человек, уметь радоваться мелочам жизни, моей семье, своим детям.

Я не старался что-то делать только ради известности, чтобы меня узнали. Я лишь хотел быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что наличие у меня семьи тоже повлияло.

И помимо того, что обычные люди меня знают, могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я всегда стараюсь жить как один из них. Как обыкновенный человек.