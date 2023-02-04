«У нас нет времени на что-либо другое». Тен Хаг — о ситуации с Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию с нападающим команды .

Это очень важно, но порой возникают различные сторонние задачи. Вы как клуб и команда обязаны с этим справляться. У нас есть стандарты и ценности. Мы должны жить в соответствии с этими высокими стандартами и ценностями. Если у коллектива хорошая культура и дух, то это помогает в будущем.

Часть нашей работы – ни на что не отвлекаться. Мы люди, и иногда возникают разные ситуации. Мы не роботы, но должны думать о своей работе.

Так много матчей, что у нас нет времени на что-либо другое. Это непросто, но таков наш труд.