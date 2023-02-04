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«У нас нет времени на что-либо другое». Тен Хаг — о ситуации с Гринвудом

сегодня, 14:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал ситуацию с нападающим команды Мэйсоном Гринвудом.

Это очень важно, но порой возникают различные сторонние задачи. Вы как клуб и команда обязаны с этим справляться. У нас есть стандарты и ценности. Мы должны жить в соответствии с этими высокими стандартами и ценностями. Если у коллектива хорошая культура и дух, то это помогает в будущем.

Часть нашей работы – ни на что не отвлекаться. Мы люди, и иногда возникают разные ситуации. Мы не роботы, но должны думать о своей работе.

Так много матчей, что у нас нет времени на что-либо другое. Это непросто, но таков наш труд.

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Все комментарии
DEMBELE
DEMBELE
сегодня в 15:17
Набор букв и никакой конкретики )
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:12
Нельзя позорить честь такого прославленного клуба, и аккуратно выйти с этой ситуации
Гость
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