Поттер: «Нам необходимо время, чтобы всё наладить»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о ничьей в матче «синих» против «Фулхэма» в АПЛ (0:0).
Ощущается разочарование от того, что мы не смогли победить, разумеется. Мне кажется, мы все чувствовали воодушевление и позитив. У игроков хороший настрой. Они старательно работали друг за друга против организованного коллектива.
Футболисты «Фулхэма» уже давно выступают вместе. У нас другой этап – игроки возвращаются после травм, приходят новые футболисты. Нам необходимо время, чтобы все наладить. Нам не хватало сыгранности, плавности и уверенности, которые приходят с пониманием друг друга.
Новички привыкают к новой стране и новой лиге. Это довольно трудно. Когда такой ценник, будут возникать некоторые вопросы, таков бизнес.
Челси сейчас похож(да простят меня болельщики синих) на "даму, которая вернулась после шоппинга, а одежду она взяла как в дорогих бутиках,так и на расспродаже" теперь Поттеру придется всё перемерить, и найти лучшее сочетание!
Челси сейчас похож(да простят меня болельщики синих) на "даму, которая вернулась после шоппинга, а одежду она взяла как в дорогих бутиках,так и на расспродаже" теперь Поттеру придется всё перемерить, и найти лучшее сочетание!