Поттер: «Нам необходимо время, чтобы всё наладить»

Главный тренер «Челси» высказался о ничьей в матче «синих» против «Фулхэма» в АПЛ (0:0).

Ощущается разочарование от того, что мы не смогли победить, разумеется. Мне кажется, мы все чувствовали воодушевление и позитив. У игроков хороший настрой. Они старательно работали друг за друга против организованного коллектива.

Футболисты «Фулхэма» уже давно выступают вместе. У нас другой этап – игроки возвращаются после травм, приходят новые футболисты. Нам необходимо время, чтобы все наладить. Нам не хватало сыгранности, плавности и уверенности, которые приходят с пониманием друг друга.

Новички привыкают к новой стране и новой лиге. Это довольно трудно. Когда такой ценник, будут возникать некоторые вопросы, таков бизнес.