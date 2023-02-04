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Поттер: «Нам необходимо время, чтобы всё наладить»

сегодня, 08:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о ничьей в матче «синих» против «Фулхэма» в АПЛ (0:0).

Ощущается разочарование от того, что мы не смогли победить, разумеется. Мне кажется, мы все чувствовали воодушевление и позитив. У игроков хороший настрой. Они старательно работали друг за друга против организованного коллектива.

Футболисты «Фулхэма» уже давно выступают вместе. У нас другой этап – игроки возвращаются после травм, приходят новые футболисты. Нам необходимо время, чтобы все наладить. Нам не хватало сыгранности, плавности и уверенности, которые приходят с пониманием друг друга.

Новички привыкают к новой стране и новой лиге. Это довольно трудно. Когда такой ценник, будут возникать некоторые вопросы, таков бизнес.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:05
Челси еще очень сильно далек от совершенства, и его болельщикам нужно набраться терпением и попытаться не критиковать Поттера. Ему сейчас и так не просто, его взяли по середине сезона, понакупили кучу игроков, не уверен что тех которых сам тренер желал. Помимо этого у синих и так было достаточно игроков, просто травмированных было много, так что у Поттера еще очень много работы.....
Челси сейчас похож(да простят меня болельщики синих) на "даму, которая вернулась после шоппинга, а одежду она взяла как в дорогих бутиках,так и на расспродаже" теперь Поттеру придется всё перемерить, и найти лучшее сочетание!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:25
Челси низложен, они теряют статус гранда.
v92pgnqqdmx2
v92pgnqqdmx2
сегодня в 08:49
Тебе не время необходимо, а квалификация, которой нет и в помине
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:39
В этом сезоне челсюкам уже нечего ловить.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:23
Все понятно, что нужна адаптация, но на раскачку времени нет совсем
Гость
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