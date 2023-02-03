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«ПСЖ блефует». Нагельсманн — о травме Мбаппе

вчера, 23:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о том, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против его клуба из-за травмы.

Заявление на официальном сайте ПСЖ выглядит довольно туманным. Я буду готовиться к этому матчу так, будто Мбаппе будет играть против нас. Возможно, ПСЖ блефует относительно его травмы.

По данным парижского клуба, Мбаппе пропустит около трёх недель из-за повреждения. Игра против «Баварии» в Лиге чемпионов состоится 14 февраля.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:18
Что, Юлик, уже очкуешь?..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Вполне возможно что и блефуют. Только смысла особого не вижу...
66mx3dz956yg
66mx3dz956yg
сегодня в 00:03
Тренер Баварии говорит правду, надо готовиться
Гость
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