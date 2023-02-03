«ПСЖ блефует». Нагельсманн — о травме Мбаппе

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вчера, 23:56

Главный тренер «Баварии» прокомментировал информацию о том, что нападающий ПСЖ не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против его клуба из-за травмы.

Заявление на официальном сайте ПСЖ выглядит довольно туманным. Я буду готовиться к этому матчу так, будто Мбаппе будет играть против нас. Возможно, ПСЖ блефует относительно его травмы.

По данным парижского клуба, Мбаппе пропустит около трёх недель из-за повреждения. Игра против «Баварии» в Лиге чемпионов состоится 14 февраля.