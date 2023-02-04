Кан: «Нойер сделал своё заявление в неподходящий момент»

Председатель правления «Баварии» высказался о словах голкипера мюнхенцев касательно увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям клуба! Помимо этого, он сделал своё заявление в неподходящий момент, потому что у нас впереди ответственные игры.

Разумеется, ему было тяжело об этом узнать, в определённой степени это нужно принять во внимание. Мы тоже осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было оптимальным на тот момент.

Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня приоритетом. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я не выступал публично. Мануэль сейчас сделал обратное.

Мы обсудим с ним это интервью.