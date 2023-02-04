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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Кан: «Нойер сделал своё заявление в неподходящий момент»

сегодня, 11:30

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о словах голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера касательно увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям клуба! Помимо этого, он сделал своё заявление в неподходящий момент, потому что у нас впереди ответственные игры.

Разумеется, ему было тяжело об этом узнать, в определённой степени это нужно принять во внимание. Мы тоже осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было оптимальным на тот момент.

Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня приоритетом. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я не выступал публично. Мануэль сейчас сделал обратное.

Мы обсудим с ним это интервью.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 14:00
Пусть придумает новую акцию, в поддержку «сбитых лётчиков».
Igo0rek
Igo0rek ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 12:37
Создайте уже для них отдельную тему, пускай там жалуются! Задолбали эти прогнозисты! В каждой новости в комментах их нытье.
Loko57
Loko57
сегодня в 12:07
Видимо очень сильно это его задело!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:06
Странствующий по полю вратарь просто напомнил о себе,скорбя о закате личной карьеры.
FenixSL
FenixSL ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 11:57
это уже какие то отголоски тирана в тебе говорят)
покарать за травму - вымысел
Namuri
Namuri
сегодня в 11:48
Уважаемая администрация! Это письмо, которое вы отправили на адрес -kenastree999@outlook.com. "Отмечаем что один приз выигранный Вами задерживается, поэтому мы решили сначала отправить письмо с qr-кодом с помощью которого Вы можете получить все остальные призы, а затем вышлем отдельное письмо для получения последнего из выигранных в ноябре призов". Вот можно опять сделать так?

Здравствуйте, Namuri.

Поздравляем с победой в конкурсе прогнозов за ноябрь! Получить приз вы можете в пункте выдачи wildberries по адресу:
город Ереван, улица Киевян 26.

Прикладываем qr-код для получения только 17 декабря. Если забирать планируете не 17 декабря, то напишите накануне в ответе на это письмо, скинем вам актуальный код для получения.

Забрать призы нужно до 28 декабря включительно.

Отмечаем что один приз выигранный Вами задерживается, поэтому мы решили сначала отправить письмо с qr-кодом с помощью которого Вы можете получить все остальные призы, а затем вышлем отдельное письмо для получения последнего из выигранных в ноябре призов.

Будем благодарны, если выложите фото приза в теге "конкурс_прогнозов". Спасибо!
112910415
112910415
сегодня в 11:48
становясь функционером или чиновником, человек быстро обретает казённую логику, да и лексику тоже !
Брулин
Брулин
сегодня в 11:45
Нойеру пора немного сбавить обороты. По хорошему его надо было наказать ещё за дурацкую травму прямо перед важнейшими матчами в ЛЧ.
Гость
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