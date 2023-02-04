Кан: «Нойер сделал своё заявление в неподходящий момент»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о словах голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера касательно увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.
Слова Нойера об увольнении Тони Тапаловича не соответствуют его званию капитана и ценностям клуба! Помимо этого, он сделал своё заявление в неподходящий момент, потому что у нас впереди ответственные игры.
Разумеется, ему было тяжело об этом узнать, в определённой степени это нужно принять во внимание. Мы тоже осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение было оптимальным на тот момент.
Я был в подобной ситуации, но общие цели были для меня приоритетом. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я не выступал публично. Мануэль сейчас сделал обратное.
Мы обсудим с ним это интервью.
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Прикладываем qr-код для получения только 17 декабря. Если забирать планируете не 17 декабря, то напишите накануне в ответе на это письмо, скинем вам актуальный код для получения.
Забрать призы нужно до 28 декабря включительно.
Отмечаем что один приз выигранный Вами задерживается, поэтому мы решили сначала отправить письмо с qr-кодом с помощью которого Вы можете получить все остальные призы, а затем вышлем отдельное письмо для получения последнего из выигранных в ноябре призов.
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