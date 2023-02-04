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Сампаоли: «Рынок считает футболистов товаром»

сегодня, 13:12

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением об отношении к футболистам на трансферном рынке.

Это непростая тема, о которой мне тяжело говорить. Когда я прихожу в раздевалку, то вижу людей, а рынок их считает товаром. Как банки с помидорами.

Порой игроков покупают за огромные деньги, а через полгода отдают в аренду бесплатно. Я привожу пример Окампоса или Брайана Хиля, которые вернулись сюда, чтобы быть счастливыми, несмотря на успешные трансферы в прошлом.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:38
Хорхе Сампаоли понадобилось 62 два года, что бы понять, то, что продаётся всегда считается товаром.
Раньше работорговля у некоторых стран, особенно в Европе на официальном уровне считалось официальной и за это платились налоги. Собственно всё так и осталось, вот только у товара сейчас больше свободы.
Так, что мало, что изменилось за последние столетия. Что тогда, что и сейчас было право выкупить себя. Тот же Неймар в своё время этим воспользовался, но потом ещё дороже продал себя.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:18
Так оно и есть. Игроки сами виноваты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:20
Всё, что покупается и продаётся является товаром.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 14:09, ред.
Сампаоли: «Рынок считает футболистов товаром»

112910415
112910415
сегодня в 13:54
принять реальность
не зацикливаться на жестких формулировках
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:48
Что есть то есть, по началу вообще слух "резало" когда говорили купить или продать того или иного футболиста. Ведь разговор идёт всё таки о людях. Но постепенно к сожалению все мы привыкаем к этим формулировкам. Стараюсь по возможности заменять слово "купить" словом "подписать", но нет, нет и у самого уже проскальзывают такие термины к великому сожалению.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 13:20
Открыл Америку!
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