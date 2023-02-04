Сампаоли: «Рынок считает футболистов товаром»

Главный тренер «Севильи» поделился мнением об отношении к футболистам на трансферном рынке.

Это непростая тема, о которой мне тяжело говорить. Когда я прихожу в раздевалку, то вижу людей, а рынок их считает товаром. Как банки с помидорами.

Порой игроков покупают за огромные деньги, а через полгода отдают в аренду бесплатно. Я привожу пример Окампоса или Брайана Хиля, которые вернулись сюда, чтобы быть счастливыми, несмотря на успешные трансферы в прошлом.