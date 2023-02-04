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«Ман Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», Каземиро был удалён с поля

сегодня, 19:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. На 62-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 76-й минуте Джеффри Шлупп сократил отставание «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (42 очка), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (24 очка).

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:48, ред.
Рад за "Юнайтед", что выиграл и "полез" вверх по турнирной таблице. А рад по одной причине: симпатизирую гл. тренеру, немногословному, спокойному, и тем самым лично у меня вызывающему уважение.
Каземиро удалили правильно. Есть что-то мерзкое, хулиганское и далеко не спортивное, когда игрок хватает двумя руками за горло.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:32
ЗАБИТЦЕР!!!!.....
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:12
С Победой !!! GGMU!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:50
МЮ радует !
искренне рад даже известный саудовский футболист !
протон
протон
сегодня в 20:19
Первая прямая красная в карьере, с ума сойти. Тем более опорник. Ну абсолютно левое удаление, сам альбинос даже вроде не апелировал по этому поводу, но клоуны судьи решили найти способ как ещё раз напакостить МЮ.
Судьи в этом сезоне решили не судить по справедливости в матчах МЮ, но тем слаще победы. Поздравляю всех фанов МЮ. GGMU!!!
Выстояли, проявили характер, 3 очка в копилку, едем дальше. Надеюсь, дискву Казе отменят, ибо игроков в центре совсем нет.
lobsterdam
lobsterdam ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:18
Да он уже хотел ствол доставать, поэтому Каземирыч его остановил как мог! Это называется бразильская самба!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:15
Да он чуть не задушил соперника.... зачем было хватать двумя руками за горло
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 20:15
Неплохо МЮ набрал ход...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:07
Надо было давить хрусталь в первом тайме, а не охранять счет! Еще бы немного и потеряли очки, надо дисциплинку подтянуть, здесь вам не бразильская фавелаj. Ну и Маринер, конечно, не прав: Каземиро его не душил, а просто придерживал, тогда по полкоманды надо было увольнять! Короче, со скрипом, как и предполагал!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 20:05
Судью на кол, за такую красную. Концовка жаркая получилась, но мы удержали победу и забрали ещё три очка в копилку
Elliada
Elliada
сегодня в 20:05
МЮ с победой. Набрали хороший ход. В 2023 году провели 10 игр, 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение. 3-е место в АПЛ и финал Кубка английской лиги.
Быть добру
Быть добру
сегодня в 20:02
С победой дьяволята!
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 20:01
Уффф, с победой МЮ , но наши нервы можно и поберечь
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