«Ман Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», Каземиро был удалён с поля

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сегодня, 19:58

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. На 62-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 76-й минуте Джеффри Шлупп сократил отставание «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (42 очка), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (24 очка).