«Ман Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», Каземиро был удалён с поля

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 7-й минуте первый гол в игре с пенальти забил полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. На 62-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. На 76-й минуте Джеффри Шлупп сократил отставание «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (42 очка), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (24 очка).
Судьи в этом сезоне решили не судить по справедливости в матчах МЮ, но тем слаще победы. Поздравляю всех фанов МЮ. GGMU!!!
Выстояли, проявили характер, 3 очка в копилку, едем дальше. Надеюсь, дискву Казе отменят, ибо игроков в центре совсем нет.
Судьи в этом сезоне решили не судить по справедливости в матчах МЮ, но тем слаще победы. Поздравляю всех фанов МЮ. GGMU!!!
Выстояли, проявили характер, 3 очка в копилку, едем дальше. Надеюсь, дискву Казе отменят, ибо игроков в центре совсем нет.