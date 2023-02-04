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ЦСКА ушёл от поражения в товарищеском матче против «Оренбурга»

сегодня, 18:49
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в товарищеском матче.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 44-й минуте полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сравнял счёт.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:30, ред.
Я думаю, что с учетом того , что во втором тайме Чалов не забил пенальти. все же точнее будет заголовок " ЦСКА упустил победу в матче". Но не это главное. Я проанализировал все незабитые в РПЛ пенальти всеми командами. Если исключить те из них, когда бьющие били мимо ворот, абсолютно все незабитые пенальти были при попытках обмануть вратаря, когда вратари угадывали направление удара. При этом практически все удары, пробитые на силу и в угол м по центру достигали цели. Когда же тренеры поймут, что сильно пробитый пенальти - это практически гол. а попытка тихим ударом обмануть вратаря - это реально 50 % на 50%. ? Сколько пенальти не забил Чалов уже и не сосчитать, но он продолжает пытаться обмануть вратаря и несильно направляет мяч в угол. Так было и в этот раз. Если игрок не учится на своих ошибках, то где тренер?
112910415
112910415
сегодня в 19:27
у тренировочных матчей свои законы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:14
У; Глебова ничего страшного, а у Бахи походу дела плохи. Похоже на перелом. Снова проблемы с левым латералем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:13
Я соглашусь, что Оренбург очень прилично играл в этом матче. Но в сезоне 80% своих очков Оренбург набрал дома. А на выезде одержал всего одну ( 1 !!!) победу. Поскольку этот матч не был домашним для Оренбурга, то твои рассуждения о разочаровании итогом игры , мягко говоря, надуманы. При это, надо иметь в виду. что составы обеих команд были далеки от оптимальных.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:10
Игра понравилась, НО реализация голевых моментов у ЦСКА отвратительная, Мендес забил из-за штрафной, что редкость, в основном стараются забить в штрафной площади, пора наигрывать дальние удары. Лучший игрок матча Сысуев.
Две травмы это печаль. Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:59
Ничего страшного не произошло. Обычный товарняк .
shlomo
shlomo
сегодня в 18:57, ред.
Как говорится товарняк есть товарняк, но выводы должны быть сделаны... так в чемпе играть нельзя (после гола встали и стали прижиматься к своим воротам). Отдельный разговор про Стаматова играл отвратительно (а потом еще жалуется что мало игровой практики у него)...пусть учится на своих ошибках. Личке нужно что то поменять в тактике. Как ПЛЮС выделю Сысуева красавчик не только пенальти затащил ну и несколько очень опасных моментов вытянул.

Как итог. Если раньше ничья с топ-клубом для Оренбурга при любых раскладах носила бы позитивный характер, то Личка задал такой уровень ожиданий, что такая ничья с ЦСКА скорее разочаровывает. Игра не получалась все 90 минут, хотя гол Воробьева был хорош. Оренбург почти весь матч отбивался.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:54
Побегали, продышались, почувствовали мяч....
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