ЦСКА ушёл от поражения в товарищеском матче против «Оренбурга»

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в товарищеском матче.
На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 44-й минуте полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сравнял счёт.
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в товарищеском матче.
На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 44-й минуте полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сравнял счёт.
Как итог. Если раньше ничья с топ-клубом для Оренбурга при любых раскладах носила бы позитивный характер, то Личка задал такой уровень ожиданий, что такая ничья с ЦСКА скорее разочаровывает. Игра не получалась все 90 минут, хотя гол Воробьева был хорош. Оренбург почти весь матч отбивался.
Как итог. Если раньше ничья с топ-клубом для Оренбурга при любых раскладах носила бы позитивный характер, то Личка задал такой уровень ожиданий, что такая ничья с ЦСКА скорее разочаровывает. Игра не получалась все 90 минут, хотя гол Воробьева был хорош. Оренбург почти весь матч отбивался.
Две травмы это печаль. Всем здоровья.
Две травмы это печаль. Всем здоровья.