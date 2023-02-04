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«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону»

сегодня, 19:54
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте автогол забил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. На 12-й минуте Крейг Доусон удвоил преимущество «Вулверхэмптона», а на 71-й минуте полузащитник Рубен Невеш довёл счёт до разгромного.

«Вулверхэмптон» идёт на 15-м месте (20 очков), «Ливерпуль» занимает 10-е место (29 очков).

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Стадион «Молинье»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:34
Если откровенно, БОГОМ- он никогда не был.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 22:29
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 22:28
    Из разряда "Как рождаются и умирают боги и богини".
    Capral
    Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    сегодня в 21:55, ред.
    Пару слов про актеров разного жанра. Не скажите, товарищ. Великие- Смоктуновский, Лебедев и Евстигнеев- гениально проявляли себя в разных жанрах!!! В этом и есть, Величие гениальных людей! Кстати, Наполеон, тоже, в своём роде был незаурядный актер...
    Умение, талант перевоплощения- один из видов гениальности!!!
    Palex
    Palex ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    сегодня в 21:54
    Спартак тут, очень в тему.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:53
    В команде идёт перестройка. Как скоро она пройдёт сказать трудно. Тренер, который не раз признавался лучшим в АПЛ, вдруг стал физруком? Парадокс.
    Capral
    Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    сегодня в 21:43
    Здравствуйте, Уважаемый!
    Как все-таки приятно иметь дело с культурными людьми!!! Ну ладно, это лирика, а мы о деле. И Вы, и ПЕТЛЯ- видимо хорошо знаете АПЛ. Я же, её, плохо знаю. Но в данном случае, речь идет не столько об АПЛ, сколько о конкретном человеке, которого я хорошо помню по его работе еще в Дортмунде. Много писать не буду, скажу коротко- если у тренера нет идеи, футбольной доктрины- он обречен. Я не хороню Клоппа как тренера, я симпатизирую ему, но я отлично помню, как его, даже стандартные немецкие журналисты обвиняли в дефиците тренерских идей. Его работа в Боруссии, очень похожа на работу в АПЛ. Я плохо знаком с составом Ливера, кто пришел, кто ушел. Видел несколько игр Ливерпуля, имею неоднозначное представление о составе команды. Но Клопп, выражаясь языком А.С.Пушкина- "исписался". Да, возможно, он еще заявит о себе, пошумит ,но беда в том, что он, не меняется в своем прагматизме, и если хотите- в своем тренерском примитивизме...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    То есть МЮ, доминирующий в новообразованной АПЛ и гребущий трофей за трофеем, Барса времен Пепа, Бавария нового времени, Спартак в 90-х не теряли мотивацию, а Ливерпуль, выигравший полтора трофея за очень-очень долгое время, потерял мотивацию? Серьезно кто-то верит в этот бред?
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:31
    Для Юргена Клоппа идеальная работа с клубом это семь лет, он себя исчерпал в "Ливерпуле", ему нужна новая мотивация возможно он и сам это начинает понимать. Удачи
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Дело не в том, что сезон еще не окончен, но в том дело, что у Клоппа нет творческих идей и никогда не было.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:19, ред.
    Здравствуйте товарищ.
    Я просто не могу понять каким образом Клопп может улучшить ситуацию, если будет фантазировать? У Клоппа это плохо получается. Если комедийный актер сыграет роль романтика в мелодраме, то у него это плохо получится.
    Тут и получается так.
    Мне как раз наоборот кажется, что команде не хватает дисциплины чтобы склеить команду и трансферы были провальные. Нужно было оставить Эдвардса. Как раз Эдвардс рекомендовал Клоппа на пост босса в Ливерпуль. И видимо без него Клопп долго не протянет.
    Клоппу нужно вернуть тот футбол который был в прошлом сезоне, надеюсь он это не забыл.
    А если кого-то приглашать, то может быть Томаса Франка который еще в Чемпионшипе с Брентфордом показывал стабильный футбол. Пчелы хорошо держали счет при Франке.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 21:17
    Это называется- кризис тренерского роста. Если тренер не прогрессирует, не растет- значит стоит задуматься...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:17
    Помню. Но сезон ещё не окончен.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 21:14
    Ты помнишь наш разговор в прошлом году?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Caniggia (раскрыть)
    сегодня в 21:13
    Если после неудачного отрезка сезона, напрочь перечеркнув былые подвиги, каждого тренера списывать в утиль, как колхозную лошадь, то толка мало будет.
    Capral
    Capral ответ rhskmz (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Самая сладкая сказка Ливера закончилась в конце 70-х. Вот, тот Ливер, был воистину ВЕЛИКИМ!!!!!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 20:53
    Клопп потерял мотивацию, а игроки это прекрасно чувствует и им передаётся это безразличие воздушным путём в виде отсутствия эмоций и куража. Думаю, Юргену стоит вовремя (немедленно) покинуть команду, с которой он выиграл всё, что мог. Этим поступком он принесёт только пользу Ливеру, взбодрив и встряхнув его с приходом нового главного и дав ему возможность ещё зацепиться за еврокубки, а, может быть и за ЛЧ. Ну а самому взять творческую паузу, перезагрузиться, посмотреть спокойно футбол, как простой болельщик, набраться си и эмоций, чтобы быть готовым принять новый вызов.
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 20:46
    Кончилась сказка Ливерпуля !
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 20:27
    Соседи по провальному сезону 💪🏽
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 20:26
    Трудно объяснить и понять что происходит с командой
    Capral
    Capral
    сегодня в 20:23
    Коллеги, я делаю подобные заявления не потому что я больше вас понимаю футбол, но только потому, что живу в Германии, немного знаю немецкий футбол и имею определенное представление о немецких тренерах. Когда я призывал не верить самозванцу шварцу, со мной, тоже никто не соглашался. Ну вот, и результат...
    Capral
    Capral ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 20:19
    Почему никто? Около полугода назад или даже больше, в беседе с ПЕТЛЁЙ, я говорил, что у Клоппа будет провал и существенный.
    Capral
    Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    сегодня в 20:15
    Да никто не повлиял! Я уже устал доказывать, что Клопп- природный, типичный немецкий тренер, не умеющий и не любящий чтото менять и фантазировать. Он прагмат немецкий и этим всё сказано. Я отлично помню его, еще по Дортмунду- теже грабли. Не в уходе игроков дело, а в качестве работы тренера. Клопп талантливый тренер, но точно- не гениальный.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    сегодня в 20:14
    Зачем Мане отдали?... Непонятно..
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 20:12
    Похоже Клопп совсем не тянет
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:11
    такого обвала не предсказал бы никто (
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    сегодня в 20:08, ред.
    Неужели уход Мане и Ориги так сильно повлиял на команду.
    Верните Эдвардса, пока не накупили еще балласт.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 20:06
    Кто бы мог подумать!
    Молодцы Вулверхэмптон!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 20:04

    Точнее не скажешь....
    Быть добру
    Быть добру
    сегодня в 20:01
    Не по детски колбасит… Так и без ЕК останутся.
    Гость
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