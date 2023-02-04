«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону»

«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 5-й минуте автогол забил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. На 12-й минуте Крейг Доусон удвоил преимущество «Вулверхэмптона», а на 71-й минуте полузащитник Рубен Невеш довёл счёт до разгромного.
«Вулверхэмптон» идёт на 15-м месте (20 очков), «Ливерпуль» занимает 10-е место (29 очков).
Я просто не могу понять каким образом Клопп может улучшить ситуацию, если будет фантазировать? У Клоппа это плохо получается. Если комедийный актер сыграет роль романтика в мелодраме, то у него это плохо получится.
Тут и получается так.
Мне как раз наоборот кажется, что команде не хватает дисциплины чтобы склеить команду и трансферы были провальные. Нужно было оставить Эдвардса. Как раз Эдвардс рекомендовал Клоппа на пост босса в Ливерпуль. И видимо без него Клопп долго не протянет.
Клоппу нужно вернуть тот футбол который был в прошлом сезоне, надеюсь он это не забыл.
А если кого-то приглашать, то может быть Томаса Франка который еще в Чемпионшипе с Брентфордом показывал стабильный футбол. Пчелы хорошо держали счет при Франке.
Я просто не могу понять каким образом Клопп может улучшить ситуацию, если будет фантазировать? У Клоппа это плохо получается. Если комедийный актер сыграет роль романтика в мелодраме, то у него это плохо получится.
Тут и получается так.
Мне как раз наоборот кажется, что команде не хватает дисциплины чтобы склеить команду и трансферы были провальные. Нужно было оставить Эдвардса. Как раз Эдвардс рекомендовал Клоппа на пост босса в Ливерпуль. И видимо без него Клопп долго не протянет.
Клоппу нужно вернуть тот футбол который был в прошлом сезоне, надеюсь он это не забыл.
А если кого-то приглашать, то может быть Томаса Франка который еще в Чемпионшипе с Брентфордом показывал стабильный футбол. Пчелы хорошо держали счет при Франке.