«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону»

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сегодня, 19:54

«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте автогол забил защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. На 12-й минуте Крейг Доусон удвоил преимущество «Вулверхэмптона», а на 71-й минуте полузащитник Рубен Невеш довёл счёт до разгромного.

«Вулверхэмптон» идёт на 15-м месте (20 очков), «Ливерпуль» занимает 10-е место (29 очков).