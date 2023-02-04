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«Эвертон» с новым тренером нанёс «Арсеналу» второе поражение в сезоне

сегодня, 17:26
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«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 60-й минуте забил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски. Это был первый матч «ирисок» во главе с новым главным тренером Шоном Дайчем, который ранее возглавлял «Бернли». Кроме того, в этой встрече за «Арсенал» дебютировал Жоржиньо, он вышел на поле на 59-й минуте.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (50 очков), «Эвертон» занимает 17-е место (18 очков).

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Дайч Шон  Жоржиньо  Стадион «Гудисон Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Эвертон»
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:31, ред.
Этот матч показал что проблема в результатах команды "Эвертона" были связаны с тренером. А вот новый тренер команды с тем же составом обыграл лидера чемпионата АПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:20
Похоже Эвертон заранее начали спасать + заработать на ставках.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:10, ред.
После того, как Даича назначили главным тренером Эвертона, лично я был готов к тому, что игра против ирисок окажется очень сложной, и предполагал потерю очков, но рассчитывал на ничью.

Против нас была и смена главного тренера(а обычно игроки на эмоциях выдают отличные матчи в такой момент), и то, что именно играли против стиля Шона Даича, все наверное помнят как играл его Бернли (силовой, жесткий, контактный футбол, и излюбленная тактика при обороне 4-5-1....).

Поздравляю с такой нужной и долгожданной победой всех болельщиков ирисок! Эта очень важная и нужная победа для вас!

Надеюсь, останутся в АПЛ по итогам сезона! А нам нужно скорее забыть эту игру, сделать выводы и постараться исправить ситуацию! Удачи нам в следующих матчах
John 5mith
John 5mith
сегодня в 19:03
Прошлый раз раз Арсенал лидировал в январе еще при Арсене, в 2016-м.
Закончил сезон с отставанием в 10 очков от Лестера (которого в обоих матчах победил!).
Надеюсь Артета такого провала во втором круге не допустит.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:01
Жоржик выходит на 59 минуте, и через минуту Арсенал пропускает 😁
протон
протон
сегодня в 18:55
Дайч навалил скипидара ирискам конечно. Эвертон был агрессивнее в борьбе, активнее на подборах, быстрее, заряженне, злее. Короче, лучше во всех этих тонких плоскостях, которые лежат за пределами стеночек кружочков.
Щелчок по носу более чем серьёзный, в каждом матче лиги нужно выкладываться на 146%. Арсенал по сезону в этом не упрекнуть, но сегодня это куда-то пропало. Эффект Жоржиньо, не иначе.
f2eq3dbzf54k
f2eq3dbzf54k ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 18:50
Может теперь попрёт! Удачи!
Loko57
Loko57
сегодня в 18:32
Просто ШОК... Так можно и всю фору растерять...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:31
Рановато некоторые стали уже вручать золото АПЛ Арсеналу. Пушкари забуксовали и немного поплыли. Абсолютно блеклая игра с одним из аутсайдеров и заслуженная баранка. Надеюсь, Артета найдёт нужные слова для игроков, чтобы придать им новые эмоции и открыть второе дыхание. А если ещё одна осечка, то, думаю, более опытный и практичный МС уже не даст ещё шанса Арсеналу рассчитывать на лидерство и чемпионство в АПЛ.
112910415
112910415
сегодня в 18:07
интрига всегда на пользу делу !
DXTK
DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 17:54
То было на старте сезона, и победа тен хага не на столько важная с токи зрения турнирной таблицы, как сегодня Дайча, у МС более чем есть шанс приблизится к Арсеналу.

PS Могу тоже похвастатся Саутгемптон по ходу сезона тоже не проиграл Арсеналу, также отняли очки, когда была ничья, но клуб на 20 строчке.
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 17:46
Кстати, Тен Хаг уже останавливал Арсенал - 3:1, если кто позабыл!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:43
Удачный дебют Дайча. Посмотрим, что будет дальше - пока это больше похоже на победу за счёт эмоций.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:42
У кого то кф 8 залетел. Пол часа сопли жевал и не поставил...))
aNOOBis
aNOOBis ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 17:41
Жоржик пока мимо кассы, но трудно дебютировать в матче, который проигрывают.
Короче, случившееся не катастрофа, а отрезвляющий холодный душ...ну, я надеюсь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 17:41, ред.
Спасибо за ответ.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:40
Ничего себе Дайч могёт!
И тут же дополнительные вопросы к Френку...
lNGMAN
lNGMAN ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 17:39
😂
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Здравствуйте. Штраф за удаления комментария.
Semen Semenov
Semen Semenov
сегодня в 17:32
Зинченко это лол, поэтому и проспал место в мс. Арсеналу удачи, без неё нет смысла рассчитывать на чемпионство
DXTK
DXTK
сегодня в 17:32, ред.
Не ожидал, что Артета спотыкнется об мертвый Эвертон, Дайч пришел и показал как надо останавливать доминатора, учитесь Конте, Клопп, Поттер, Тен Хаг.
Эвертон с 3 очками, Шона Дача с более чем удачным дебютом.

PS Саутгемптон официально худшая команда в АПЛ и явно вылет обеспечен.
EVERTON
EVERTON
сегодня в 17:32
В моём сердце всегда был ФК Эвертон!
С победой ириски!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:31
Не ожидал от "ирисок", думал максимум ,что может быть это ничья, ну, что ж тем интересней будет в АПЛ.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:31
Арсенал потерпел неожиданное поражение. Интрига возвращается. Я же говорил, что Арсенал не сможет на длинной дистанции стабильно добывать очки.

Эффект Лэмпарда. Уволили с Челси, потом выиграли ЛЧ. Уволили с Эвертона, победа над лидером АПЛ
Таганский
Таганский
сегодня в 17:28
С удачным дебютом Шона Дайча!!
Ну и Жоржика с дебютом..
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