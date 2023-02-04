«Эвертон» с новым тренером нанёс «Арсеналу» второе поражение в сезоне

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 60-й минуте забил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски. Это был первый матч «ирисок» во главе с новым главным тренером Шоном Дайчем, который ранее возглавлял «Бернли». Кроме того, в этой встрече за «Арсенал» дебютировал Жоржиньо, он вышел на поле на 59-й минуте.
«Арсенал» идёт на 1-м месте (50 очков), «Эвертон» занимает 17-е место (18 очков).
Щелчок по носу более чем серьёзный, в каждом матче лиги нужно выкладываться на 146%. Арсенал по сезону в этом не упрекнуть, но сегодня это куда-то пропало. Эффект Жоржиньо, не иначе.
Щелчок по носу более чем серьёзный, в каждом матче лиги нужно выкладываться на 146%. Арсенал по сезону в этом не упрекнуть, но сегодня это куда-то пропало. Эффект Жоржиньо, не иначе.
Против нас была и смена главного тренера(а обычно игроки на эмоциях выдают отличные матчи в такой момент), и то, что именно играли против стиля Шона Даича, все наверное помнят как играл его Бернли (силовой, жесткий, контактный футбол, и излюбленная тактика при обороне 4-5-1....).
Поздравляю с такой нужной и долгожданной победой всех болельщиков ирисок! Эта очень важная и нужная победа для вас!
Надеюсь, останутся в АПЛ по итогам сезона! А нам нужно скорее забыть эту игру, сделать выводы и постараться исправить ситуацию! Удачи нам в следующих матчах
Против нас была и смена главного тренера(а обычно игроки на эмоциях выдают отличные матчи в такой момент), и то, что именно играли против стиля Шона Даича, все наверное помнят как играл его Бернли (силовой, жесткий, контактный футбол, и излюбленная тактика при обороне 4-5-1....).
Поздравляю с такой нужной и долгожданной победой всех болельщиков ирисок! Эта очень важная и нужная победа для вас!
Надеюсь, останутся в АПЛ по итогам сезона! А нам нужно скорее забыть эту игру, сделать выводы и постараться исправить ситуацию! Удачи нам в следующих матчах