«Эвертон» с новым тренером нанёс «Арсеналу» второе поражение в сезоне

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сегодня, 17:26

«Эвертон» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 60-й минуте забил защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски. Это был первый матч «ирисок» во главе с новым главным тренером Шоном Дайчем, который ранее возглавлял «Бернли». Кроме того, в этой встрече за «Арсенал» дебютировал , он вышел на поле на 59-й минуте.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (50 очков), «Эвертон» занимает 17-е место (18 очков).