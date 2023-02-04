«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург»

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сегодня, 19:20

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Фрайбург» (5:1) в матче 19-го тура Бундеслиги.

На 17-й минуте с поля был удалён защитник «Фрайбурга» Килианн Сильдиллия. На 26-й минуте Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Фрайбурга» Лукас Хелер сравнял счёт, однако на 48-й минуте Карим Адейеми снова вывел команду из Дортмунда вперёд. На 51-й минуте Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей», а на 69-й минуте Юлиан Брандт довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол полузащитника «Боруссии» Джованни Рейны на 82-й минуте.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 3-м месте (37 очков), «Фрайбург» занимает 6-е место (34 очка).