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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург»

сегодня, 19:20
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)5 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Фрайбург» (5:1) в матче 19-го тура Бундеслиги.

На 17-й минуте с поля был удалён защитник «Фрайбурга» Килианн Сильдиллия. На 26-й минуте Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Фрайбурга» Лукас Хелер сравнял счёт, однако на 48-й минуте Карим Адейеми снова вывел команду из Дортмунда вперёд. На 51-й минуте Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей», а на 69-й минуте Юлиан Брандт довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол полузащитника «Боруссии» Джованни Рейны на 82-й минуте.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 3-м месте (37 очков), «Фрайбург» занимает 6-е место (34 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Боруссии» Дортмунд
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Все комментарии
Spartak_56
Spartak_56
сегодня в 20:46
Хорошея игра , может станем чемпионами в этом году . очень хотелось бы ,уже 10 лет не можем выиграть чемпионат , бавария ненавижу тебя!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:58
По отношению к Фрайбургу ,который ещё недавно находился в лидирующей группе можно сказать - "Не по Сеньке шапка" оказалась.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:28
Скорее всего в пух и прах разнесла.....:))))
Гость
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