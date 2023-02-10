«Химки» объявили об аренде полузащитника «Пари НН» .

Пресс-служба «Химок» объявила об аренде полузащитника «Пари НН» Давида Кобесова.
«Красно-черные» достигли договорённости с «Пари НН», 23-летний полузащитник перешёл в наш клуб на правах аренды до конца сезона.
Пресс-служба «Химок» объявила об аренде полузащитника «Пари НН» Давида Кобесова.
«Красно-черные» достигли договорённости с «Пари НН», 23-летний полузащитник перешёл в наш клуб на правах аренды до конца сезона.
Скорее всего его позвал Спартак Гогниев, который был тренером у Давида в Алании, и знает его все лучшие качества и может задействовать это в игре Химок . Если честно, то я был удивлён, купив Давида у Алании и не давать парню играть в команде, как минимум странно. Незнаю почему Галактионов не выпускал его на поле , но в Алании он был один из основного состава. И довольно хорошо проявлял себя , забив за Аланию пятнадцать мячей. А ведь парень ещё очень молодой, Давиду всего двадцать три года только исполнилось. Отличные антропологические данные, очень техничный , с хорошим дриблингом, скоростной, хорошо видит поле . Я думаю он в Химках пригодится и Гогниев точно даст ему шанс себя проявить . Будем надеяться что Химки останутся в РПЛ .
Скорее всего его позвал Спартак Гогниев, который был тренером у Давида в Алании, и знает его все лучшие качества и может задействовать это в игре Химок . Если честно, то я был удивлён, купив Давида у Алании и не давать парню играть в команде, как минимум странно. Незнаю почему Галактионов не выпускал его на поле , но в Алании он был один из основного состава. И довольно хорошо проявлял себя , забив за Аланию пятнадцать мячей. А ведь парень ещё очень молодой, Давиду всего двадцать три года только исполнилось. Отличные антропологические данные, очень техничный , с хорошим дриблингом, скоростной, хорошо видит поле . Я думаю он в Химках пригодится и Гогниев точно даст ему шанс себя проявить . Будем надеяться что Химки останутся в РПЛ .