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«Химки» объявили об аренде полузащитника «Пари НН»

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Ironigor
Ironigor ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:22
Я думаю что Гогниев знает все его лучшие качества, и из-за этого его и взяли. Значит должен помочь команде. А время покажет что из этого получится. В любом случае пожелаю только Удачи !
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:15
Время покажет, Агаларов тоже когда-то много забивал.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:52
«Химки» объявили об аренде полузащитника «Пари НН» .
Скорее всего его позвал Спартак Гогниев, который был тренером у Давида в Алании, и знает его все лучшие качества и может задействовать это в игре Химок . Если честно, то я был удивлён, купив Давида у Алании и не давать парню играть в команде, как минимум странно. Незнаю почему Галактионов не выпускал его на поле , но в Алании он был один из основного состава. И довольно хорошо проявлял себя , забив за Аланию пятнадцать мячей. А ведь парень ещё очень молодой, Давиду всего двадцать три года только исполнилось. Отличные антропологические данные, очень техничный , с хорошим дриблингом, скоростной, хорошо видит поле . Я думаю он в Химках пригодится и Гогниев точно даст ему шанс себя проявить . Будем надеяться что Химки останутся в РПЛ .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:18
Хороший ответ,поржал! 👍🤣
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