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Мбаппе повторил рекорд Кубка Франции

вчера, 12:56
Пайс де КассельЛоготип футбольный клуб Пайс де Кассель0 : 7Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 5 голов в матче Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель» (7:0).

Таким образом, на счету Мбаппе 29 голов в 25 поединках этого турнира. Рекорд принадлежит экс-футболисту «Марселя» и «Бордо» Жан-Пьеру Папену, который также имеет в своем активе 29 мячей.

Помимо этого, Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Эдинсона Кавани по числу голов за парижан (196). Французу осталось 4 мяча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51
Месси первый пента трик в карьере оформил Байеру в Лиге Чемпионов сезона 11/22 .
Мбаппе первый пента трик оформил в матче Кубка Франции с сельским клубом Паи Дэ Кассель из 6-го дивизиона Франции. )
Minamino
Minamino
вчера в 14:36
Забил 5 мячей слабок команде из Лиги Дна, что с того?
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:22
Вам не стыдно такое писать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Командам такого уровня Можно и больше забивать...
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:34
Ну играя с такими командами можно и больше забивать...:)))
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