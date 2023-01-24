Мбаппе повторил рекорд Кубка Франции

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вчера, 12:56

Нападающий ПСЖ забил 5 голов в матче Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель» (7:0).

Таким образом, на счету Мбаппе 29 голов в 25 поединках этого турнира. Рекорд принадлежит экс-футболисту «Марселя» и «Бордо» , который также имеет в своем активе 29 мячей.

Помимо этого, Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Эдинсона Кавани по числу голов за парижан (196). Французу осталось 4 мяча.