Мбаппе повторил рекорд Кубка Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 5 голов в матче Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель» (7:0).
Таким образом, на счету Мбаппе 29 голов в 25 поединках этого турнира. Рекорд принадлежит экс-футболисту «Марселя» и «Бордо» Жан-Пьеру Папену, который также имеет в своем активе 29 мячей.
Помимо этого, Мбаппе близок к тому, чтобы побить рекорд Эдинсона Кавани по числу голов за парижан (196). Французу осталось 4 мяча.
Мбаппе первый пента трик оформил в матче Кубка Франции с сельским клубом Паи Дэ Кассель из 6-го дивизиона Франции. )
Мбаппе первый пента трик оформил в матче Кубка Франции с сельским клубом Паи Дэ Кассель из 6-го дивизиона Франции. )