Месси побил рекорд Роналду, забив в ворота «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отличился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).
Аргентинец побил рекорд нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду по голам в пяти ведущих первенствах Европы. Этот мяч стал для Месси 697-м в этом рейтинге, у Роналду 696 голов. Что примечательно, игроку парижан на это потребовалось на 84 матча меньше, чем Криштиану.
У португальца 701 гол на клубном уровне суммарно, аргентинец отстает на 4 пункта.
Ну а так что, а ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул... Соперничество с Роналду закончилось после 200 зелёных в год, толку считать тут нет, все его оставшиеся голевые рекорды в Европе Месси побьëт. Сейчас нужно увеличить отрыв от Холанда, темп у него космический, особенно если он ломаться часто не будет....
Ну а так что, а ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул... Соперничество с Роналду закончилось после 200 зелёных в год, толку считать тут нет, все его оставшиеся голевые рекорды в Европе Месси побьëт. Сейчас нужно увеличить отрыв от Холанда, темп у него космический, особенно если он ломаться часто не будет....