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Месси побил рекорд Роналду, забив в ворота «Монпелье»

сегодня, 20:31

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отличился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

Аргентинец побил рекорд нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду по голам в пяти ведущих первенствах Европы. Этот мяч стал для Месси 697-м в этом рейтинге, у Роналду 696 голов. Что примечательно, игроку парижан на это потребовалось на 84 матча меньше, чем Криштиану.

У португальца 701 гол на клубном уровне суммарно, аргентинец отстает на 4 пункта.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 23:21
Зовут его Морган и он говорящий..
DXTK
DXTK
сегодня в 22:35
Скоро об Роналду все забудут, так как его рекорды будут все переписаны. И когда в будущем будут говорит об великих игроках начала 21 века, то будут говорить лишь о Месси, как в свое время о Пеле, Марадоне, Кройфе........будут все говорить всегда так - Месси и все остальные.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
сегодня в 22:01
Если Лео ещё и рекорд по голам в ЛЧ побьёт, то Рон совсем загрустит...
Futurista
Futurista ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Скорее вечный середняк)= донышко...
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:48
Посильнее будет тех, кому дельфин забивал
la-respect0
la-respect0 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:36, ред.
Монпелье крепкий середняк, который даёт бой топам и точно не дно , о чем ты...у них же амплуа разное...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 21:30
А пиписьками меряться будут ?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:23
Конечно... Его уровни "Шерифы"... Да и им он не забил... Хе-хе..
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 21:21
Рекорды интересны только Геше... Но и здесь он продует... Про остальное и говорить нечего.. Гелевый не ровня Месси... И никогда им не был..
Futurista
Futurista
сегодня в 21:21
Да это рекорд...такому дну как Монпелье Роналду еще не забивал...
Elliada
Elliada
сегодня в 21:20
Единственный рекорд Роналду, который не побьет Месси это количество голов с пенальти. + у Роналду есть личный верблюд
shlomo
shlomo ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
сегодня в 21:03
Он не читает новости.... сейчас сестра ему все расскажет....
shlomo
shlomo
сегодня в 21:01, ред.
И вряд ли Роналду забьёт ещё. Здесь конечно у Месси будет хороший отрыв. И ещё ведь почти на 80 матчей меньше ему потребовалось, чтобы достичь этого успеха.... Кришти красиво бы закончил, забей он еще 4 гола, за календарный 22-й год, не страдай он фигней в МЮ. Два года преимущества было у Криша, саламалейкум сделает Месси всем его рекордам, хотя он учитывая голевые передачи, все и так ясно...

Ну а так что, а ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул... Соперничество с Роналду закончилось после 200 зелёных в год, толку считать тут нет, все его оставшиеся голевые рекорды в Европе Месси побьëт. Сейчас нужно увеличить отрыв от Холанда, темп у него космический, особенно если он ломаться часто не будет....
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 20:58
Представляю сейчас рожу Роналду, после того как он прочитал эту новость!
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