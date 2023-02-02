Месси побил рекорд Роналду, забив в ворота «Монпелье»

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сегодня, 20:31

Нападающий ПСЖ отличился голом в матче Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

Аргентинец побил рекорд нападающего клуба «Аль-Наср» по голам в пяти ведущих первенствах Европы. Этот мяч стал для Месси 697-м в этом рейтинге, у Роналду 696 голов. Что примечательно, игроку парижан на это потребовалось на 84 матча меньше, чем Криштиану.

У португальца 701 гол на клубном уровне суммарно, аргентинец отстает на 4 пункта.