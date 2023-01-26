Женская «Барселона» установила мировой рекорд

Женская команда «Барселоны» установила мировой рекорд.
«Сине-гранатовые» в среду дома победили «Леванте Лас-Планас» (7:0). Клуб выиграл 50 матчей чемпионата подряд, что является рекордом как мужского, так и женского футбола. Победная серия длится с июня 2021 года. Разница мячей у команды — 247:19.
Разница мячей 247:19 - это просто космос. Не зря они в прошлом финале Лиги чемпионов бабам из Челси 0:4 накидали полную авоську
Разница мячей 247:19 - это просто космос. Не зря они в прошлом финале Лиги чемпионов бабам из Челси 0:4 накидали полную авоську
Интересно каков коэффициент на ставках в данном турнире..))
Интересно каков коэффициент на ставках в данном турнире..))
и как-то даже не по-женски )
и как-то даже не по-женски )
Но, подозреваю, что женский футбол не особо развит в других регионах/странах как в Барселоне.
Вот мужской команде такие бы вершины покорить.
Но, подозреваю, что женский футбол не особо развит в других регионах/странах как в Барселоне.
Вот мужской команде такие бы вершины покорить.