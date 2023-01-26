Женская «Барселона» установила мировой рекорд

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сегодня, 01:24

Женская команда «Барселоны» установила мировой рекорд.

«Сине-гранатовые» в среду дома победили «Леванте Лас-Планас» (7:0). Клуб выиграл 50 матчей чемпионата подряд, что является рекордом как мужского, так и женского футбола. Победная серия длится с июня 2021 года. Разница мячей у команды — 247:19.