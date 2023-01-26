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Женская «Барселона» установила мировой рекорд

сегодня, 01:24

Женская команда «Барселоны» установила мировой рекорд.

«Сине-гранатовые» в среду дома победили «Леванте Лас-Планас» (7:0). Клуб выиграл 50 матчей чемпионата подряд, что является рекордом как мужского, так и женского футбола. Победная серия длится с июня 2021 года. Разница мячей у команды — 247:19.

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Перевод с cnn.com Фото: Eric Alonso/Getty Images
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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:26
Бешеная команда у них подобралась)
Разница мячей 247:19 - это просто космос. Не зря они в прошлом финале Лиги чемпионов бабам из Челси 0:4 накидали полную авоську
протон
протон
сегодня в 11:58
Одна из самых доминирующих команд в истории спорта, для женского футбола это, конечно, замечательно, что рождаются свои легенды, о которых буду помнить годами, но для развития необходимо появление настолько же сильных конкуренток.
dok66
dok66
сегодня в 11:48
С такими результатами и в кокой нибудь мужской лиге не затеряются .
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 11:16
Я думал, продолжением заголовка будет что-то вроде: "и стала мужской"!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:46
Разница мячей у команды — 247:19, круто
ОПС
ОПС
сегодня в 09:40
И все таки когда нибудь споткнутся. Хочется в это верить. Вот наши команды выйдут после санкций и надо будет побеждать.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:04
Женская?)...Команда родителей N1 обогнала команду родителей N2...или как там у них...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:28
Цифры побед впечатляют, юбилейная 50 вообще красиво - 7 :0.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:20
Ну что сказать молодцы.... соперников просто нет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:10
Просто достойных соперников у них нет и не предвидится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:08
И при этом в среднем забивали около 5 мячей. В каждом из 50 матчей!
ddy6geemehnq
ddy6geemehnq
сегодня в 07:04
Просто какие-то супербабы собраны в столице Каталонии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:38
О какой соревновательности можно говорить при такой разнице мячей...
Интересно каков коэффициент на ставках в данном турнире..))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:54
Зачем нужен женский футбол?
112910415
112910415
сегодня в 04:58
жгут не по-детски !
и как-то даже не по-женски )
y55fa9p45w69
y55fa9p45w69
сегодня в 04:49
Обскакали барселонские девки своих мужиков по полной программе
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:09
Ну как это возможно, невероятно
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 03:04
Может парочку в основную команду перевести? Для разнообразия.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:33, ред.
Результат естественно впечетляет, как победы так и разница забитых и пропущенных мячей. Молодцы девушки "Барселоны" заслуживаете самого большого уважения, раз играете в такой зрелищный и результативный футбол. Удачи Вам и новых рекордов на всех турнирах в которых будете принимать участие.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:15
Ай молодцы девчонки каталонские! Что за смертельная машина для соперниц. Не зря ведь золотые мячи уезжают в Каталонию.
Но, подозреваю, что женский футбол не особо развит в других регионах/странах как в Барселоне.
Вот мужской команде такие бы вершины покорить.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 01:35
Женская «Барселона»? Скорее - жестокая «Барселона».
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