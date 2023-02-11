Мартинес: «Новый клуб? Я бы хотел взять титул с „Астон Виллой“»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своем профессиональном будущем.
Новый клуб? Я бы хотел взять титул с «Астон Виллой», это сложно... Посмотрим, что покажет будущее. Сейчас я чувствую, что способен играть в Лиге чемпионов, побороться за победу в турнире.
впрочем, исчезающе маленькая
впрочем, исчезающе маленькая
Ну ты в общем-то сам себе на это уже и ответил
https://youtu.be/rwhpFuXq-44
Ну ты в общем-то сам себе на это уже и ответил
Но и высказывания грустные...
Походу зимой без шапки ходил...или с качелей часто падал..
Но и высказывания грустные...
Походу зимой без шапки ходил...или с качелей часто падал..