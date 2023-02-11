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Мартинес: «Новый клуб? Я бы хотел взять титул с „Астон Виллой“»

сегодня, 00:25

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своем профессиональном будущем.

Новый клуб? Я бы хотел взять титул с «Астон Виллой», это сложно... Посмотрим, что покажет будущее. Сейчас я чувствую, что способен играть в Лиге чемпионов, побороться за победу в турнире.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:05
Этот 11, что то там про титулы говорит? За его мерзкое поведение на ЧМ вообще следовало бы от футбола отстранить
112910415
112910415
сегодня в 09:44
вероятность есть
впрочем, исчезающе маленькая
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 09:43
Весёлый парень..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:03
Думаю некоторые болельщики мысленно подарили ему жест с перчаткой). К бабке не ходи).
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:56
Желание конечно хорошее,но трудно выполнимое.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:45
да да, скоро лч возьмешь
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:08
Такие преданные ребята и добиваются результатов
ДСА
ДСА
сегодня в 07:59
Если сосредоточиться на каком-то кубке, где гранды играют вторым составом, то вполне возможно.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:53
Ему бы на эстраде выступать, а то юмористов хороших мало. Шутник.
agent Smith
agent Smith
сегодня в 07:49
Придётся играть за Астон Виллу до конца карьеры.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05, ред.
Сам наверно не понял что ляпнул
ffp6xg2bcmmd
ffp6xg2bcmmd
сегодня в 04:36
Я бы хотел взять титул с „Астон Виллой“

Ну ты в общем-то сам себе на это уже и ответил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:26, ред.
Не только выходки печальные...
Но и высказывания грустные...
Походу зимой без шапки ходил...или с качелей часто падал..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:55
С Астон Виллой это невозможно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:55
Взять титул с Астон Виллой,это врятли!
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