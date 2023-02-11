Мартинес: «Новый клуб? Я бы хотел взять титул с „Астон Виллой“»

Голкипер «Астон Виллы» высказался о своем профессиональном будущем.

Новый клуб? Я бы хотел взять титул с «Астон Виллой», это сложно... Посмотрим, что покажет будущее. Сейчас я чувствую, что способен играть в Лиге чемпионов, побороться за победу в турнире.