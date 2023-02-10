Тен Хаг: «Всегда будут возникать идеи по улучшению футбола, это жизнь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о европейской Суперлиге.

Другие люди в клубе этот вопрос изучат и донесут до меня, если придет время и будет необходимо какое-то решение. Но таковое остается за клубом.

Я считаю текущую структуру европейского футбола оптимальной, но всегда будут возникать идеи по улучшению футбола, это жизнь.

Люди всегда стремятся создать что-то лучшее, и это здорово. Если это помогает футболу, то это всегда хорошо.