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Тен Хаг: «Всегда будут возникать идеи по улучшению футбола, это жизнь»

сегодня, 17:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о европейской Суперлиге.

Другие люди в клубе этот вопрос изучат и донесут до меня, если придет время и будет необходимо какое-то решение. Но таковое остается за клубом.

Я считаю текущую структуру европейского футбола оптимальной, но всегда будут возникать идеи по улучшению футбола, это жизнь.

Люди всегда стремятся создать что-то лучшее, и это здорово. Если это помогает футболу, то это всегда хорошо.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:23
Очень мудрые слова. Такова жизнь. Время идет и что-то меняется. Требуются новые решения, происходят перемены, возникают новые идеи. Будущее покажет. Таков футбол.Ты просто понимаешь это со временем.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:21
Какое глубокомысленное философское суждение - расценить его можно и так и эдак.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:20
"...Если это помогает футболу, то это всегда хорошо"

А как и чем измерить "помощь"!?
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