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Артета: «Каждое поражение позволяет взглянуть на вещи иначе»

вчера, 23:15
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что поражение «канониров» в матче с «Эвертоном» в АПЛ (0:1) может пойти им на пользу.

О зоне комфорта речи не идёт. Мы будем ещё проигрывать. Каждое поражение позволяет взглянуть на вещи иначе и узнать реакцию коллектива.

Я делюсь энергией. Не люблю людей, высасывающих энергию, я люблю отдавать. Мне нравятся личности, которые умеют отдавать энергию разными способами. Порой с помощью языка тела, тона голоса, обнимая людей, находясь в поиске решения. Никаких оправданий.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:15
умный делает из поражения кучу полезных выводов
ДСА
ДСА
сегодня в 05:58
Похоже уже просто началось спасение Эвертона от вылета.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:35
Но хотелось чтоб их было меньше , лучше учиться на ошибках других команд
m9rmh8fdg6we
m9rmh8fdg6we
сегодня в 01:59
Это не последнее поражение...
Их будет еще много в нынешнем сезоне.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:05, ред.
Каждое поражение это урок, после которого нужно проанализировать причину и сделать быстро правильные выводы. Тем более когда клуб возглавляет турнирную таблицу и не упустить момент чтобы скорректировать вовремя в команде взаимодействие во всех линиях. Чтобы уже к следующиму матчу быть готовым избежать подобных ошибок в игре и достичь поставленной цели перед командой. Думаю что Артета найдёт нужные слова для футболистов, чтобы донести до них, своё видение данной ситуации. Удачи
3ptxhm8vj7e2
3ptxhm8vj7e2
сегодня в 00:04
Поражение никогда не пойдёт на пользу
Гость
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