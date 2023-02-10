Артета: «Каждое поражение позволяет взглянуть на вещи иначе»

Главный тренер «Арсенала» полагает, что поражение «канониров» в матче с «Эвертоном» в АПЛ (0:1) может пойти им на пользу.

О зоне комфорта речи не идёт. Мы будем ещё проигрывать. Каждое поражение позволяет взглянуть на вещи иначе и узнать реакцию коллектива.

Я делюсь энергией. Не люблю людей, высасывающих энергию, я люблю отдавать. Мне нравятся личности, которые умеют отдавать энергию разными способами. Порой с помощью языка тела, тона голоса, обнимая людей, находясь в поиске решения. Никаких оправданий.