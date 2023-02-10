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Левандовски: «Мы верим в то, что идём по правильному пути»

вчера, 22:25

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере команды Хави.

Сразу видно, что Хави был великолепным игроком. Он вселяет веру в то, что все выполняет верно. Его слова тоже верны. Поэтому мы верим в то, что идём по правильному пути. Нужно поддержать эту идею и идти вперед. Безусловно, футболистом он был необыкновенным.

Думаю, очень важно понимать разницу между тем, чтобы быть игроком или тренером. Одно дело быть превосходным футболистом, но быть качественным тренером – это другое. Но все определяет успех наставника. Поэтому он понимает, что нужно делать, и у него все получится.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:56
В чемпионате уже всё получается, а вот в еврокубках проблемы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:50
И я верю что всё у него получится!
Гость
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