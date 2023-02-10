Левандовски: «Мы верим в то, что идём по правильному пути»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о главном тренере команды .

Сразу видно, что Хави был великолепным игроком. Он вселяет веру в то, что все выполняет верно. Его слова тоже верны. Поэтому мы верим в то, что идём по правильному пути. Нужно поддержать эту идею и идти вперед. Безусловно, футболистом он был необыкновенным.

Думаю, очень важно понимать разницу между тем, чтобы быть игроком или тренером. Одно дело быть превосходным футболистом, но быть качественным тренером – это другое. Но все определяет успех наставника. Поэтому он понимает, что нужно делать, и у него все получится.